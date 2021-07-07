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ЦАМТО

Рособоронэкспорт усилил темпы вакцинации, до конца года специалисты компании примут участие в 13 международных выставках

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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 6 июля. До конца 2021 года Рособоронэкспорт примет участие в 13 международных выставках ВиВТ. Из них 9 пройдут за рубежом – в Греции, Сербии, Турции, Китае, Перу, Таиланде, ОАЭ, Вьетнаме и Египте, а 4, в том числе одни из крупнейших в мире салонов – "Армия" и МАКС, – в России.

Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, сообщает пресс-служба российского спецэкспортера.

По его словам, "на выставки, которые пройдут на территории России, в общей сложности приглашены более 200 иностранных делегаций более чем из 70 стран. Сотрудники Рособоронэкспорта осознают угрозу жизни и здоровью от COVID-19 и, учитывая специфику работы, связанной с частыми командировками за рубеж, встречами и переговорами с партнерами со всего мира, добровольно проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Компания приветствует стремление работников в их заботе о собственном здоровье и для оптимизации их личного и рабочего времени организовала вакцинацию российской комбинированной векторной вакциной "Спутник V" в одной из клиник города Москвы".

Темпы вакцинации АО "Рособоронэкспорт" от коронавирусной инфекции COVID-19 опережают средние показатели по Москве и России. В компании привито около 30% сотрудников.

При этом в Рособоронэкспорте соблюдаются все профилактические меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. На территории компании для всех сотрудников и посетителей обязательно ношение масок и перчаток. В соответствии с рекомендациями профильных государственных организаций в помещениях установлены санитайзеры и обеззараживатели воздуха.

При выезде в зарубежные командировки компания обеспечивает сотрудникам проведение ПЦР-тестов на COVID-19 как в России, так и в странах пребывания. Сотрудники, возвращающиеся из командировок, не допускаются на рабочие места без двух отрицательных тестов на коронавирус.

"Несмотря на принимаемые и жестко контролируемые меры по профилактике распространения COVID-19, часть сотрудников Рособоронэкспорта все же перенесли это заболевание, и сегодня, в случае допуска от врача, также проходят вакцинацию. Компания разработала и ввела мотивационную программу для прививающихся работников, включающую различные меры социальной поддержки", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Вьетнам
Греция
Египет
Китай
ОАЭ
Перу
Россия
Сербия
Таиланд
Турция
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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