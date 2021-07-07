Между армянскими и азербайджанскими военными произошла перестрелка на границе на востоке Армении

Ереван. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошла на востоке Армении, сообщил руководитель пресс-службы Главного штаба ВС Армении Самвел Асатрян.

"Азербайджанские военные развязали перестрелку. С армянской стороны есть один раненый. Ранение легкое. По нашим данным, с азербайджанской стороны есть двое раненых", - сказал Асатрян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

По его словам, инцидент произошел на приграничном участке населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.