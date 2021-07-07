Washigton Post (США): афганская армия бежит в Таджикистан

Издание сообщает о массовом бегстве афганских солдат в Таджикистан и гуманитарной катастрофе в регионе. Американские читатели возлагают вину за это на своих лидеров. «20 лет бессмысленных трат и жертв – и никакого результата!», «США провалились со своей интервенцией в Афганистане!» — пишут они.

По словам таджикских пограничников, более 1000 солдат афганских правительственных войск бежали в соседний Таджикистан рано утром 5 июля, чтобы уйти от атак боевиков Талибана*, которые перешли в агрессивное наступление после вывода из страны сил НАТО.

Ссылаясь на заявление пограничного ведомства Таджикистана, таджикское государственное информационное агентство "Ховар" сообщило в понедельник, что 1037 афганских военнослужащих пересекли границу из афганской провинции Бадахшан "для спасения своих жизней".

Позднее президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал приказ о мобилизации 20 000 резервистов и направлении их на границу с Афганистаном. Таджикские власти неоднократно заявляли, что не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Этот приток стал третьей волной афганских солдат, бежавших в Таджикистан за последние дни, результате чего, по данным BBC, их общее число достигло 1600 человек.

Минобороны Афганистана не сразу ответило на запрос о комментарии.

В сообщении в сети Twitter официальный представитель министерства обороны Фавад Аман заявил, что "обширные территории" провинции Бадахшан очищены от боевиков "Талибана".

Но Ахмад Джавед, член провинциального совета Бадахшана, сказал газете The Washington Post, что "ситуация, к сожалению, не очень хорошая".

Джавед сказал, что все, кроме одного, из 28 районов Бадахшана попали под контроль талибов, а город Файзабад, столица провинции, окружен талибами.

Люди "опасаются, что Талибан может войти в город в любой момент", - сказал он. По его словам, афганское подкрепление прибыло в Файзабад вечером 4 июля.

Талибан быстро отвоевывает территорию на севере Афганистана, включая районы вдоль 800-километровой границы с Таджикистаном. Тысячи ополченцев, в том числе этнических таджиков в Афганистане, и вооруженные граждане присоединяются к афганским силам для борьбы с боевиками.

Аналитики американской разведки предупреждают, что афганское правительство может быстро пасть после полного вывода войск США из Афганистана. Президент Байден назначил крайним сроком вывода 11 сентября, хотя сотни военнослужащих уже отбыли, а на прошлой неделе американские военные передали афганским правительственным силам контроль над авиабазой Баграм, самым важным американским военным аэродромом в Афганистане.

Но многие афганцы хотят покинуть страну из-за опасений возвращения репрессивного правления талибов. Эта группа фанатиков навязывает Афганистану крайнюю интерпретацию ислама.

Пока западные войска пакуют чемоданы в Афганистане, гуманитарные агентства готовятся к новому витку перемещений беженцев.

По словам Индрики Ратватте, директора Азиатско-Тихоокеанского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на данный момент около 200000 афганцев стали внутренне перемещенными лицами.

Агентства по оказанию помощи также готовятся к притоку беженцев в близлежащие страны - такие как Иран, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Турция - которые на протяжении десятилетий приняли несколько миллионов афганских беженцев, но предупреждают, что не готовы принять их больше.

Таджикистан, самая бедная страна в Центральной Азии, имеет много языковых и этнических связей с Афганистаном. Но страна, которая находится в союзе с Россией, налагает ограничения на афганских беженцев, например, запрещает им жить в столице, Душанбе, и работать в определенных секторах.

4 июля агентство Reuters сообщило, что Таджикистан рассматривает возможность создания лагерей для афганских беженцев, спасающихся от ожидаемого роста насилия в Афганистане. По словам Ратватте, с апреля около 1000 афганцев, которые могут позволить себе стоимость билетов, ежемесячно прилетают в Душанбе в поисках убежища.

Как сообщает Eurasianet.org, в последние дни в Узбекистане обустроили палаточный городок для ожидаемого притока афганских беженцев.

Комментарии читателей

Division 887

Все, чего мы достигли в Афганистане - это бесполезная трата триллионов долларов и гибель или увечья десятков тысяч наших военных. А теперь вот подошла очередь афганцев. За очень высокую цену мы просто оттянули неизбежное.

SHB 1234

Окружающие Афганистан страны уже объяты страшной гуманитарной катастрофой. Американская интервенция в Афганистан ничего не решила и только дестабилизировала регион. Это была колоссальная трагическая ошибка, которая привела к ужасающим последствиям!

Garble

США потратили 6,4 триллиона долларов на войны в Ираке и Афганистане. Это ошеломляющая сумма. И все для того, чтобы отомстить за смерть 3000 человек 11 сентября 2001 года. Это составляет 2,1 миллиарда долларов на одну жертву 11 сентября. И, по странному совпадению, это оказывается почти в 1000 раз больше суммы, которую Фонд компенсации жертвам 11 сентября выплачивал в среднем на одну жертву, что составляло 2,1 миллиона долларов. Не дайте себе утонуть в этих страшных цифрах…

DC Native Son

То, что американских солдат заставили умирать в Афганистане - это грех и стыд! Это были напрасные жертвы!

Eugene ORguy

Наши попытки "победить" в Афганистане - это как попытки победить прилив. Сколько бы мы ни бросали в эту топку денег и крови, все равно нам не удалось предотвратить неизбежное!

Boston AGW

Афганские солдаты бегут из Афганистана. Это еще раз доказывает, что нам нужно уйти из Афганистана, и чем раньше, тем лучше. Если афганцы не хотят сражаться за свою родину и судьбу, почему мы должны им помогать?

grover61

Огромное число американских фирм и подрядчиков заработали сумасшедшие деньги на Афганистане! Вот и вся правда!

Longboards

Джо Байден получит много критики за то, что он наконец-то прекратил эту нашу своего 20-летнюю авантюру, но он поступил правильно. Это было глупо с самого начала, и большинство людей это знали. Я не поклонник Байдена, но он стал единственным президентом, у которого хватило смелости сделать это, и заслуживает за это похвалы. Тем не менее, я очень сочувствую тем, кого ожидает приход примитивного Талибана.

horseman3

Это не 100% правды. Уйти из Афганистана с 1 мая фактически предложил Трамп. Как и Байдена, его сильно критиковали за его позицию. При этом Байден все-таки сделал больше, чем Трамп - он реально вывел наши войска из Афганистана. И я приветствую его за это.

Stultus

Величайшая военная сила в мире бросала своих союзников на протяжении десятилетий, начиная с Вьетнама. Тем не менее, мы продолжаем непристойно финансировать постоянно растущий военно-промышленный комплекс в ущерб образованию, здравоохранению и социальной инфраструктуре и снижаем налоги для богатых. Неудивительно, что наша демократия умирает.

Michael Steven Fenton

После многих лет поддержки коррумпированного афганского правительства и обучения афганских солдат защите своей земли мы, наконец, уходим, как и все другие интервенты в прошлом. Правительство по-прежнему коррумпировано, солдаты, которых мы "обучаем", бегут из страха перед противником. Нам не удалось добиться каких-либо значимых успехов. Афганцы по-прежнему не могут управлять своей страной. Они по-прежнему не могут или не будут сражаться с талибами. Еще одна печальная глава в нашей внешней политике.

indieme

В эту войну нас втянули республиканцы. Какая пустая трата сил и средств! Но они и их военные подрядчики стали еще богаче. Деньги могли пойти на инфраструктуру, школы, здравоохранение, борьбу с изменением климата, да на что угодно - но этого не произошло. Это также привело к гигантскому росту американского государственного долга. Зато республиканцы постоянно требуют: "Снизьте налоги для богатых". Они - идейные банкроты, и они разорили Америку!

Rang66

Трудно оправдать потраченные триллионы долларов и тысячи жизней, когда люди, которых мы пытались "демократизировать" и привести в современный мир, сбегают при первой же возможности! Нам никогда не следовало пытаться заставить измениться феодальное общество, находящееся в разгаре гражданской войны. Ну чему-то же должен был научить нас Вьетнам!

Dave K

Списывайте эту "успешную" 20-летнюю американскую войну на американскую исключительность! Миллиарды людей по всему миру просто теряют дар речи!

С 2001 года США потратили на войну в Афганистане ошеломляющую сумму в 2,26 триллиона долларов.

2442 солдата США были убиты и 20666 ранены в ходе войны.

1144 человека из коалиции НАТО из 40 стран, которые на протяжении многих лет обучали афганские силы, были убиты.

Было убито более 3800 сотрудников частных компаний США.

Погибли 72 журналиста и 444 гуманитарных работника.

Было убито от 66 000 до 69 000 афганских военнослужащих.

2,7 миллиона афганцев бежали за границу, в основном в Иран, Пакистан и Европу.

4 миллиона афганцев были перемещены внутри страны,

А СЕГОДНЯ ТАЛИБЫ КОНТРОЛИРУЮТ ТРЕТЬ СТРАНЫ, БОРЮТСЯ ЗА КОНТРОЛЬ ЕЩЕ 42% Территории, И МОГУТ ПОНОСТЬЮ ОВЛАДЕТЬ ТЕМ, ЧЕМ ОНИ ВЛАДЕЛИ В 2001 ДО ВМЕШАТЕЛЬСТВА США!

ODBA

Это армия, за создание которой американские налогоплательщики потратили целое состояние! Мы никогда не должны были быть в Афганистане, мы не должны были оставаться там, нас не должно было волновать, что они там делают, когда мы уйдем. Я предсказываю какую-то форму гражданской войны в этой стране. Мы можем только смотреть на это со стороны и не вмешиваться!

HoustonChemEn

Афганистан был стабильным (отсталым, но стабильным) более 100 лет до вторжения СССР. Надо отдать русским должное, марионеточное афганское правительство при СССР было не таким отсталым, как Талибан, и держало под контролем религиозных фанатиков и полевых командиров. Но сначала Картер, а затем Рейган поддержали "Борцов за свободу", и Афганистан погрузился в бесконечную гражданскую войну. Эти "Борцы за свободу" скоро станут тем, что будет считаться правительством, и гражданская война будет продолжаться. Я уже почти что хочу, чтобы в Афганистан пришел Китай и сломал хребет террористам, чтобы прекратить страдания народа этой страны. Иногда жестокая диктатура - это еще не самый плохой вариант!

collage

Военно-промышленный комплекс получил свои деньги. Американские офицеры получили свои повышения. Но были убиты тысячи в основном цветных американских бедняков. Погибали в основном американские солдаты и морские пехотинцы из низших социальных слоев. Мы видели этот страшный танец смерти раньше… мы увидим его снова.

E Plebnista

Спустя 20 лет победителями в Афганистане стали только американские концерны Halliburton, Black Water, Lockheed, Boeing, Raytheon и Pizza Hut.

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* Террористическая организация, запрещена в РФ

Мириам Бергер (Miriam Berger)