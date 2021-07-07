Войти
Российская газета

Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги

497
0
0
Источник изображения: Минобороны Монголии

Подразделения специального назначения Монголии получат на вооружение бронированный автомобиль национальной разработки "Мазаалай", что в переводе означает "Гобийский медведь".

Демонстрация бронеавтомобилей, имеющих колесную формулу 4х4, прошла в рамках подготовки к празднованию 100-летия создания вооруженных сил республики. Как сообщает dambiev, наряду с броневиком "Мазаалай" спецназовцы получат легкие тактические автомобили "Чоно" ("Волк") и боевое багги "Хилэнцэт" ("Скорпион").

Специалисты отметили, что автомобили "Чоно" являются "творческой" переделкой немецких внедорожников Mercedes-Benz Wolf W461, которые поставлены ФРГ в качестве безвозмездной военной помощи монгольской армии.

Броневики получили крупнокалиберные пулеметы и могут нести разведывательный тактический беспилотник монгольского производства Ел-1.



Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Монголия
Продукция
Волк
Скорпион
Компании
Daimler AG
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.07.2021
Новый монгольский бронеавтомобиль "Мазаалай"
20.09.2018
Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
22.06.2011
Франция и Великобритания будут работать совместно над созданием военного БЛА
03.06.2010
EADS отмечает десятилетний юбилей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 12:38
  • 6
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 07.07 11:19
  • 12
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 10:37
  • 34
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 06:33
  • 40
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 06.07 22:05
  • 1
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 06.07 21:52
  • 1
В России готовят замену второму по популярности самолету
  • 06.07 20:33
  • 68
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 06.07 18:25
  • 2
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО