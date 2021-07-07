Российские истребители сделали ВВС Анголы хозяевами неба Африки

Сформированная в 80-е годы на фоне конфликта с ЮАР, боевая авиация Анголы остается самой мощной в Африке к югу от Сахары и входит в тройку мощнейших на континенте. Ключевую роль здесь сыграли современные истребители российского производства, пишет MilitaryWatch.

Обладая мощной экономикой и одним из самых высоких в Африке ВВП, Ангола сумела сохранить большой флот боевой авиации даже после прекращения финансовой поддержки СССР и кадровой - Кубы. Она не только поддерживает в исправном состоянии и модернизирует авиатехнику времен холодной войны, но и пополняет парк новыми образцами.

Истребительный флот ангольских ВВС состоит из четырех эскадрилий, каждая использует свой тип самолетов. Одно подразделение укомплектовано тяжелыми машинами завоевания господства в воздухе Су-27 и Су-30КН (6 и 12, соответственно) - они образуют одну из наиболее боеспособных эскадрилий на континенте и самую грозную за пределами Северной Африки.

Три другие эскадрильи состоят из старых, но по-прежнему боеспособных самолетов третьего поколения. Одна использует 26 истребителей МиГ-23 с изменяемой стреловидностью крыла. 18 из них, в самом мощном исполнении МиГ-23МЛ прошли модернизацию и получили боевые возможности четвертого поколения. Другая эскадрилья состоит из 20 легких МиГ-21биc/МФ (это последняя, самая совершенная версия легендарной "балалайки"). Четвертая эскадрилья носит титул специальной ударной и состоит из 13 Су-22.

Также в составе ВВС есть штурмовое подразделение с десятком Су-25, оптимизированным для огневой поддержки сухопутных войск. Еще одна эскадрилья, учебная укомплектована шестью китайскими K-8 - при необходимости они также могут работать штурмовиками.

Ангола располагает большим парком ударных вертолетов: 56 относительно современных Ми-24 и Ми-35. Заметным недостатком военного потенциала страны является слабость ее наземной ПВО - она состоит из советских систем С-75 и "Куб" 70-х годов. Однако он компенсируется мощью истребительной авиации. Известно, что истребители МиГ-23МЛ прошли модернизацию в России, включая интеграцию ракет "воздух-воздух" Р-27. Это позволяет им атаковать на больших дальностях самолеты четвертого поколения. Радар у МиГ-23 изначально был мощным - на уровне F-16, - что упростило модернизацию.

Приобретенные Анголой истребители Су-30КН ценятся за мощность, долговечность и широкие возможности. Присутствие в кабине оператора позволяет не только расчищать небо, но и наносить прицельные удары по земле. ВВС также имеют значительный резерв авиатехники: дополнительные истребители Су-27 и МиГ-23МЛ, а также эскадрилью бомбардировщиков Су-24М. С приходом Су-30 они были выведены из эксплуатации, но при необходимости могут быть возвращены в строй.

Антон Валагин