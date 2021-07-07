Войти
Российская газета

Память о самой скоростной в мире АПЛ и ее создателях увековечат

679
0
0
Скоростная АПЛ проекта 661 "Анчар" в своей стихии.
Скоростная АПЛ проекта 661 "Анчар" в своей стихии.
Источник изображения: архив СПМБМ "Малахит" / ПО "Севмаш"

Память о самой скоростной атомной подводной лодке проекта 661 "Анчар" и ее создателях будет особым образом увековечена в городе, где построена эта уникальная АПЛ, ставшая известной как "Золотая рыбка". В одном из парков Северодвинска соорудят мемориальный объект, главным элементом которого станет ходовая рубка К-222, которую удалось сохранить.

Для проведения восстановительных работ, сообщили в пресс-службе "Севмаша", рубку уже переправили к ним с территории с Центра судоремонта "Звездочка", где она находилась с момента утилизации этого единственного в своем роде корабля.

Спроектированная в ленинградском ЦКБ-16 (ныне - СПМБМ "Малахит") для нанесения ракетных и торпедных ударов по авианосным соединениям противника, она предполагала прочный корпус из дорогого (тогда и сейчас) титанового сплава и усовершенствованную ядерно-энергетическую установку. А на вооружении - крылатые ракеты П-70 "Аметист" с возможностью (впервые) подводного старта.

Новаторской для того времени была и архитектура корабля - двухкорпусная, но особая. Прочный корпус в носовой части был выполнен таким образом, что на вертикальном разрезе представлял собой восьмерку, при этом "второй этаж" прочного корпуса был в диаметре меньше нижнего.

Образовавшееся по бортам пространство между прочным и легким корпусами использовано для размещения наклонных ракетных шахт. Легкий корпус придавал всему кораблю правильную гидродинамическую форму. А два атомных реактора водо-водяного типа и два винта в корме были способны разогнать 107-метровую субмарину водоизмещением 7 000 тонн (подводное) до 42-43 узлов.

В переводе на сухопутный - это 82 километра в час. В 1970 году при полной мощности реакторов была достигнута скорость в 44,7 узла. Но при таких режимах (на скоростях выше 35 узлов) возникали турбулентные явления в воде, обтекающей корпус АПЛ, а как следствие - демаскирующие шумы и сильный шум внутри подводной лодки. Контрольные замеры в центральном посту подлодки показывали до 100 децибел…

Судьба этого экспериментального (инновационного, как сказали бы сейчас) подводного корабля оказалась непростой. Дважды начинали строительство (в 1961-м и 1962-м) и дважды с этим переиначивали. Лодку трижды под разными тактическими номерами (К-18, К-161, К-222) зачисляли в действующий состав Северного флота.

Несколько лет она была в опытной эксплуатации, поставила мировой рекорд скорости, проходила ремонты. В сентябре - декабре 1971 года совершила автономный поход в Атлантический океан, где смогла показать свои скоростные качества в преследовании авианосца Saratoga ВМС США.

В 1972-1975 годах находилась в среднем ремонте на северодвинской "Звездочке". После этого, уже под номером К-222 несла службу в 50-й дивизии подводных лодок и базировалась в Видяево. В декабре 1984-го выведена из эксплуатации, а марте 89-го - исключена из состава ВМФ и переведена в отстой с последующей утилизацией…

Коллектив судоремонтной верфи "Звездочка", когда пришел срок, завершил разделку списанного корабля, демонтаж которого начали еще в 2008 году. А рубку уникального атомохода сохранили. Сейчас она перемещена на другую сторону пролива - к цеху №42 "Севмаша", где "Золотая рыбка" была построена и 21 декабря 1968 года спущена на воду.

В ближайшее время должно быть подписано соглашение с администрацией Северодвинска, после чего корабелы проведут дефектацию рубки и ее ремонт с прицелом на долговременное использование как мемориального объекта.

- Он будет сооружен в Приморском парке Северодвинске, чтобы продемонстрировать мастерство и талант кораблестроителей, конструкторов, представителей контрагентских организаций, которые создавали, вели ремонт и поддерживали боеспособность этого корабля, - рассказали "РГ" авторы этой инициативы.


Александр Емельяненков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Звездочка
КБ-1
Малахит С-ПМБМ
Севмаш
Проекты
Авианосец
СФ
Ядерный щит
Похожие новости
31.12.2019
"Голубая лента скорости". О подлодке "Золотая рыбка", которую никто не превзошел
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
16.12.2013
Гендиректор "Звездочки": на ремонт идут подлодки даже с Тихого океана
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 12:38
  • 6
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 07.07 11:19
  • 12
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 10:37
  • 34
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 06:33
  • 40
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 06.07 22:05
  • 1
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 06.07 21:52
  • 1
В России готовят замену второму по популярности самолету
  • 06.07 20:33
  • 68
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 06.07 18:25
  • 2
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО