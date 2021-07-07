Более ста экипажей Т-72Б Таманской дивизии отработали подводное вождение

Более ста экипажей танков Т-72Б Таманской мотострелковой дивизии отработали подводное вождение. Учения прошли в Подмосковье на полигоне "Головеньки".

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи тренировались на вододроме глубиной до пяти метров и шириной более ста метров. Механики-водители в отсутствии видимости ориентировались по приборам, управляли танком по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Для участия в подобных учениях танкисты были соответствующим образом экипированы - индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы ИП-5. Кстати, в этом противогазе боец может провести под водой более двух часов.

Между тем на этом же полигоне военнослужащие Кантемировской танковой дивизии провели боевые стрельбы танков Т-80У с применением метода "танковая карусель". Военнослужащие выполнили более 300 выстрелов из 125-миллиметровых орудий и уничтожили колонну бронетехники условного противника. В учениях были задействованы свыше 350 бойцов и 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Светлана Цыганкова