Войти
Российская газета

Более ста экипажей Т-72Б Таманской дивизии отработали подводное вождение

556
0
0
Источник изображения: Константин Морозов/Пресс-служба ЗВО

Более ста экипажей танков Т-72Б Таманской мотострелковой дивизии отработали подводное вождение. Учения прошли в Подмосковье на полигоне "Головеньки".

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи тренировались на вододроме глубиной до пяти метров и шириной более ста метров. Механики-водители в отсутствии видимости ориентировались по приборам, управляли танком по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Для участия в подобных учениях танкисты были соответствующим образом экипированы - индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы ИП-5. Кстати, в этом противогазе боец может провести под водой более двух часов.

Между тем на этом же полигоне военнослужащие Кантемировской танковой дивизии провели боевые стрельбы танков Т-80У с применением метода "танковая карусель". Военнослужащие выполнили более 300 выстрелов из 125-миллиметровых орудий и уничтожили колонну бронетехники условного противника. В учениях были задействованы свыше 350 бойцов и 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.




Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.01.2020
Поводырь для уставшей «восьмидесятки»
16.07.2019
Женские экипажи на танках Т-80УЕ-1 примут участие в танковом биатлоне
01.11.2017
"Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации
23.08.2017
Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
16.12.2011
Сравнение танков Т-64, Т-80 и Т-72 (из личного опыта)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 12:38
  • 6
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 07.07 11:19
  • 12
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 10:37
  • 34
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 06:33
  • 40
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 06.07 22:05
  • 1
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 06.07 21:52
  • 1
В России готовят замену второму по популярности самолету
  • 06.07 20:33
  • 68
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 06.07 18:25
  • 2
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО