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Известия.ru

При крушении Ан-26 на Камчатке погибли все пассажиры и экипаж

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Источник изображения: Фото: ТАСС/МЧС России

Выживших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке нет. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, все находившиеся на борту упавшего на Камчатке Ан-26 погибли. Выживших нет», — отметил источник.

Ранее в этот же день источник «Известий сообщил, что обломки пассажирского самолета Ан-26 обнаружены у берега неподалеку от поселка Палана. Фрагменты воздушного судна были обнаружены с помощью коптера, однако добраться до них спасатели пока не могут.

Эти данные подтвердили в Росавиации, подчеркнув, что работы затруднены из-за особенностей ландшафта местности.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь ранее 6 июля. Воздушное судно вылетело в Палану из аэропорта Елизово в Камчатском крае. В краевой прокуратуре рассказали, что на борту пропавшего самолета находятся 28 человек, в том числе, предварительно, двое детей. По информации телеканала РЕН ТВ, на борту Ан-26 находились не менее четырех госслужащих.


Осведомленный источник рассказал, что среди причин возможного крушения Ан-26 рассматриваются отказ техники и плохая видимость, а также ошибка пилотирования. Прокуратура начала проверку. Вместе с тем Тихоокеанский флот также присоединился к поискам Ан-26.

Позднее губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что воздушное судно могло потерпеть крушение при заходе на второй круг для посадки. Краевой оперштаб сообщил, что в качестве основных версий катастрофы рассматриваются сложные метеоусловия и плохая видимость.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности по факту утраты связи с Ан-26. Также для расследования инцидента была создана спецкомиссия под руководством главы Минтранса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Проекты
ТОФ
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