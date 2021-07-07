Минобороны Индии испытало новую БРСД "Агни P"

ЦАМТО, 6 июля. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 28 июня в 10:55 по местному времени у побережья восточного штата Одиша провела испытания последнего варианта баллистической ракеты семейства "Агни".

Как сообщает Press Information Bureau, получившая обозначение "Агни P" (Прайм) ракета, способная нести ядерную боевую часть, была запущена на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Как заявило Министерство обороны Индии, все задачи были достигнуты с высоким уровнем точности. Полет ракеты на всей траектории отслеживался с использованием РЛС и телеметрических систем.

"Агни P" характеризуется как запускаемый из транспортно-пускового контейнера "усовершенствованный вариант ракет класса "Агни"" с дальностью полета от 1000 до 2000 км. Дополнительная информация в заявлении отсутствует, но, по данным официальных источников Janes Defence Weekly, "Агни P" является первой в семействе "Агни" баллистической ракетой средней дальности (БРСД) нового поколения, которые будут испытаны DRDO после "расширенных разработок", проведенных в течение последних 2-3 лет.

При стартовой массе около 23-25 т оснащенная двухступенчатым твердотопливным двигателем "Агни P" выполнена с использованием технологий, разработанных для ракет "Агни-4" с дальностью пуска 4000 км и "Агни-5". В их число входят композитные ракетные двигатели, инерциальные навигационные системы на основе кольцевого лазерного гироскопа и т.д.

Сообщается, что ракета, которая оснащена электромеханическими приводами системы наведения, обеспечивает поражение целей с круговым вероятным отклонением, не превышающим 10 м.

Военные источники сообщили, что, поскольку ракета размещается в контейнере, ее можно запускать с железнодорожной или автомобильной мобильной платформы в любой точке Индии.

Пять баллистических ракет серии "Агни" с дальность поражения целей от 700 км до более чем 5000 км, являются основой трехуровневой стратегии сдерживания страны, которая предусматривает возможность применения ядерного оружия с воздушных, наземных и морских платформ.

БРСД "Агни P" является новым и более легким дополнением семейства, которое расширяет гибкость применения ядерного потенциала Индии.