Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии испытало новую БРСД "Агни P"

606
0
0
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 6 июля. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 28 июня в 10:55 по местному времени у побережья восточного штата Одиша провела испытания последнего варианта баллистической ракеты семейства "Агни".

Как сообщает Press Information Bureau, получившая обозначение "Агни P" (Прайм) ракета, способная нести ядерную боевую часть, была запущена на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Как заявило Министерство обороны Индии, все задачи были достигнуты с высоким уровнем точности. Полет ракеты на всей траектории отслеживался с использованием РЛС и телеметрических систем.

"Агни P" характеризуется как запускаемый из транспортно-пускового контейнера "усовершенствованный вариант ракет класса "Агни"" с дальностью полета от 1000 до 2000 км. Дополнительная информация в заявлении отсутствует, но, по данным официальных источников Janes Defence Weekly, "Агни P" является первой в семействе "Агни" баллистической ракетой средней дальности (БРСД) нового поколения, которые будут испытаны DRDO после "расширенных разработок", проведенных в течение последних 2-3 лет.

При стартовой массе около 23-25 т оснащенная двухступенчатым твердотопливным двигателем "Агни P" выполнена с использованием технологий, разработанных для ракет "Агни-4" с дальностью пуска 4000 км и "Агни-5". В их число входят композитные ракетные двигатели, инерциальные навигационные системы на основе кольцевого лазерного гироскопа и т.д.

Сообщается, что ракета, которая оснащена электромеханическими приводами системы наведения, обеспечивает поражение целей с круговым вероятным отклонением, не превышающим 10 м.

Военные источники сообщили, что, поскольку ракета размещается в контейнере, ее можно запускать с железнодорожной или автомобильной мобильной платформы в любой точке Индии.

Пять баллистических ракет серии "Агни" с дальность поражения целей от 700 км до более чем 5000 км, являются основой трехуровневой стратегии сдерживания страны, которая предусматривает возможность применения ядерного оружия с воздушных, наземных и морских платформ.

БРСД "Агни P" является новым и более легким дополнением семейства, которое расширяет гибкость применения ядерного потенциала Индии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Компании
DRDO
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
04.03.2019
Ядерное противостояние Индии и Пакистана
02.12.2011
В целях проверки боеготовности стратегических сил ядерного сдерживания Индии осуществлен пуск ракеты "Агни-1"
16.11.2011
Индия испытала улучшенную версию ракеты Agni-II
15.07.2009
Индия потратила 20 лет на копирование советской подлодки
14.07.2009
До конца июля Индия намерена спустить на воду первую национальную АПЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 12:38
  • 6
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 07.07 11:19
  • 12
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 10:37
  • 34
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 06:33
  • 40
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 06.07 22:05
  • 1
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 06.07 21:52
  • 1
В России готовят замену второму по популярности самолету
  • 06.07 20:33
  • 68
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 06.07 18:25
  • 2
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО