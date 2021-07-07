Ростех продемонстрировал комплекс обнаружения биоугроз на "Иннопроме"

Екатеринбург. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе выставки "Иннопром" впервые продемонстрировал работу комплекса обнаружения биологических и экологических угроз "Сегмент Гамма", сообщает пресс-служба "Ростеха".

Проект "Сегмент Гамма" реализует Красногорский завод им. С.А.Зверева (КМЗ, входит в холдинг "Швабе") в партнерстве с ООО "Тробио" (Москва).

Устройство с эффективностью 99,8% определяет наличие в воздухе взрывчатых веществ, опасных химических соединений, токсинов и возбудителей инфекционных болезней.

Комплекс предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Он может применяться на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, метро и на других объектах социальной инфраструктуры - в торговых центрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах. Время срабатывания на угрозу не превышает 5 секунд.

"Сегмент Гамма" демонстрирует возможности высоких технологий в борьбе с биологическими, экологическими и террористическими угрозами. (. . .) Комплекс может стать незаменимым при обеспечении безопасности выставок, форумов, конференций и других массовых мероприятий", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.

Ранее "Ростех" представил приборы "Детектор-БИО" и "Эфир-БИО". Первый определяет бактерии, вирусы, токсины, находящиеся в воздухе в виде аэрозоля. Второй запрограммирован находить в образцах воздуха их антигены. Оба устройства работают автоматически, без участия человека.