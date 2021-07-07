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По Sea Breeze «Триумфами»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф»", сообщила пресс-служба флота.

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», - сообщил Черноморский флот.

В соответствии с замыслом учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения.

На учении отработано прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника, сказали военные.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
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