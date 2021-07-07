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Российская газета

Наш ответ "Абрамсу": танк Т-80 приняли на вооружение 45 лет назад

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Источник изображения: Константин Морозов / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ровно 45 лет назад - 6 июля 1976 года - в СССР был принят на вооружение основной боевой танк (ОБТ) Т-80. Он стал первым в мире основным танком, получившим встроенную противоснарядную динамическую защиту, а также оснащался газотурбинной силовой установкой.

Период конца 1960-х и начала 1970-х годов стал довольно богатым на события в мировом танкостроении. Ведущие державы направляли много усилий на разработку боевых машин нового поколения. К примеру, в СССР был принят на вооружение Т-72, который благодаря заложенному тогда потенциалу до сих пор успешно модернизируется (Т-72Б3) и стоит на вооружении российской армии. В германии была создана первая версия танка Leopard 2, а в США конструкторы работали над M1 Abrams. Одной из особенностей последнего было использование в качестве силовой установки газотурбинного двигателя (ГТД).

Над боевой машиной с такой же силовой установкой в те годы работали и в СССР. Еще в 1963 году свет увидел "Объект 003" - опытный танк Т-64Т, на который ставился вертолетный ГТД мощностью 700 лошадиных сил. Спустя шесть лет на Кировском заводе в Ленинграде был выпущен более совершенный "Объект 219 сп 1", мощность его ГТД достигла уже 1000 "лошадей". Однако первые испытания показали - для такой силовой установки нельзя использовать ходовую часть от Т-64А, которая не позволяла в полной мере реализовать потенциал в скорости. Кроме того, выросла и масса машины, а вместе с ней и требования к надежности несущих механизмов.

В результате вскоре на свет появился "Объект 219 сп 2", позже ставший основным боевым танком Т-80. Для него создали новые ведущие и направляющие колеса, опорные и поддерживающие катки, гусеницы с обрезиненными беговыми дорожками, гидравлические амортизаторы и торсионные валы с улучшенными характеристиками.

В результате танк мог развивать скорость до 70 километров в час (по шоссе) против 45-50 километров у Т-72 при почти одинаковой массе (42 и 41 тонна соответственно). Правда, вместе с этим заметно упал запас хода - с 500-700 до 350-500 километров. Кроме того, ГТД стоили гораздо дороже, чем дизельные двигатели, из-за чего против их использования выступали многие представители отрасли, считавшие такие траты неоправданными. В то же время танки с ГТД быстрее приводились в боевую готовность, что особенно проявлялось при низких температурах, а также имели лучшую проходимость. В итоге высшее советское руководство дало Т-80 зеленый свет на выход в серию.

Помимо двигателя и ходовой части, у танка по сравнению с Т-64 была изменена форма башни, а вот пушка, боеприпасы, механизм заряжания (отличный от того, что стоял на Т-72) поначалу остались те же. Некоторые изменения позволили повысить огневую мощь, но не сильно. В дальнейшем танк многократно дорабатывался и модернизировался, в частности, в середине 1980-х он получил навесную динамическую защиту.

В общей сложности за всю историю было выпущено свыше десяти тысяч танков Т-80 различных модификаций.


Алексей Иванов

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Кировский завод
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