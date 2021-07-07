Юрий Борисов посетил с рабочим визитом воронежский авиазавод

ЦАМТО, 6 июля. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов 5 июля с рабочим визитом посетил "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ПАО "ВАСО"), которое входит в дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК".

В ходе осмотра ключевых производственных участков вице-премьер посетил летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки, где ведется серийное строительство широкофюзеляжных самолетов типа Ил-96.

На предприятии его сопровождали заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Гордеев, первый заместитель председателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.

В этот же день состоялась передача очередного серийного Ил-96-300 на летно-испытательную станцию. Передача самолета на летные испытания – важный этап в строительстве воздушного судна, в ходе которого будет идти отработка самолетных систем, проведение наземных и летных испытаний.

"Сегодня ВАСО обеспечен заказами от наших федеральных ведомств по программе Ил-96-300. В производстве в разной степени готовности находятся четыре машины, и есть перспективы по дополнительной загрузке предприятия новыми контрактами. Ведется производство нового пассажирского Ил-96-400М. Эта программа позволит развивать платформу и модернизационный потенциал воздушного судна, а также обеспечить развитие компетенций по созданию данного типа самолетов", – сказал Юрий Борисов.

Проект Ил-96 обеспечивает загрузку ВАСО как одного из градообразующих предприятий Воронежской области. Сегодня на заводе работает около 6000 человек. В самолетах Ил-96-300 используются только отечественные комплектующие, установлены самые современные системы и оборудование, в том числе пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.

"Программа Ил-96 обеспечит основную загрузку предприятия в ближайшие годы. В прошлом году правительственной комиссией принято решение о беспрецедентной помощи ОАК, в том числе и воронежскому заводу. Это позволило нам стабилизировать финансово-экономическое положение предприятия и с уверенностью смотреть вперед", – сказал первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

На предприятии также ведется строительство новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Стоит задача к 2025 году выйти на объем производства до 12 воздушных судов в год.

"На заводе планируется запуск поточной линии сборки на базе существующих производственных площадей. Ил-112В очень ждут, общая потребность в самолетах в государственной авиации России составляет до 200 самолетов с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин. Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия, ФСБ России и МЧС России", – сообщил Юрий Борисов.

В рамках рабочего визита Юрий Борисов провел совещание, на котором обсуждались вопросы исполнения гособоронзаказа и реализации самолетных программ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".