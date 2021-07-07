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ЦАМТО

Экипажи самолетов Ту-95МС выполнили ночные полеты в рамках учений в Саратовской области

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

ЦАМТО, 6 июля. В Энгельсском соединении дальней авиации в рамках летно-тактического учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток. В ходе учения были произведены условные пуски крылатых ракет.

"Данное мероприятие проводились согласно плану боевой подготовки. Основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам. В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости", – заявил командир авиационного полка полковник Александр Симоненко.

Всего в учениях будет задействовано около 20 ед. авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Проекты
Военные учения
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