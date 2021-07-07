ВМС Бразилии получили новый вертолет H-225M

ЦАМТО, 6 июля. Компания Helibras, являющаяся бразильским подразделением Airbus Helicopters, передала ВМС Бразилии очередной новый вертолет H-225M в рамках программы H-X BR.

Как сообщило Командование ВМС Бразилии, этот вертолет является 11-ым из 16 H-225M, заказанных для ВМС Бразилии в рамках программы H-X BR. Машина с р.н N-7108 войдет в состав 2-й вертолетной эскадрильи (HU-2), размещенной на военно-морской базе Сан-Педро-да-Алдейя.

Переданный вертолет выполнен в многоцелевой версии UH-15 и предназначен для перевозки войск и грузов, дневных и ночных поисково-спасательных операций, а также поддержки десантных операций и операций ССО.

Помимо восьми UH-15 (N-7101 - N-7108), ВМС Бразилии уже получили три вертолета версии UH-15A (N-7201 – N-7203), предназначенные для проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях (C-SAR).

В настоящее время Helibras осуществляет сборку вертолетов версии противокорабельной борьбы AH-15B. Предполагается, что первый из них будет поставлен к концу этого года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2008 года бразильское правительство и консорциум, сформированный компаниями Eurocopter и Helibras, подписали контракт стоимостью около 5,2 млрд. реалов (1,85 млрд. евро) на поставку ВС страны в рамках программы H-X BR 50 вертолетов EC-725 (позднее получил название H-225M). Соглашение включало передачу технологий для организации производства компонентов и сборки вертолетов на мощностях в Бразилии. После поставки первой партии вертолетов, произведенных во Франции, сборка машин полностью выполняется бразильской компанией на предприятии в Итажубе (штат Минас Жерайс).

Всего, согласно условиям контракта, по 16 вертолетов будут поставлены ВМС и СВ, а 18 – ВВС. Два вертолета для ВВС будут сконфигурированы для обеспечения перевозок высшего руководства государства. На вооружении ВВС, СВ и ВМС Бразилии H-225M получили обозначение H-36 "Каракал", HM-4 "Ягуар" и UH-15 "Супер Кугар", соответственно.

ВМС Бразилии получат 8 многоцелевых UH-15, три UH-15A и пять UH-15B в версии противокорабельной борьбы.