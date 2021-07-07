На учениях под Волгоградом мотострелки перехватили управление дронами

На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошло учение с мобильной тактической группой, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для этого привлекли подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дежурные силы мотострелкового соединения по ПВО обнаружили и перехватили цели, применив зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска-М1". Расчеты РЭБ отработали постановку помех различной сложности, а также принудительную посадку беспилотников условного противника.

Особое внимание уделили взаимодействию с подразделениями охраны и обеспечения пунктов управления.

К учению привлекли более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

Роман Мерзляков