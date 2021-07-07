"Технодинамика" испытает подвесную парашютную систему для собак до конца года

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" рассчитывает, что парашютная система для десантирования с собакой пройдет государственные испытания до конца 2021 года, сообщил журналистам главный конструктор по парашютным системам холдинга Алексей Козин.

"Подвесная парашютная система собаки предназначена для расширения технических возможностей применения парашютных систем специального назначения, …в этом году мы планируем завершить испытания в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны", — сказал Козин.

Он уточнил, что подобная система создается в России впервые, разработана рабочая конструкторская документация, проведены предварительные испытания. По словам Козина, парашютная система для собак разработана как дополнительное снаряжение к парашютной технике для высотного десантирования нового поколения, создание которой идет последние три – четыре года и должно скоро завершиться.

Главный конструктор добавил, что если госиспытания завершатся в этом году, то систему примут на снабжение в Министерстве обороны в 2022 году, тогда может начаться ее серийное производство. По его словам, Государственный летно-испытательный центр Минобороны сейчас сильно загружен, новая техника передается на испытания ежегодно. Козин надеется, что системой для десантирования собак заинтересуются не только военные, но и другие силовые ведомства, в частности, МЧС.

Подвесная система собаки предназначена для животных любых размеров и пород массой до 45 килограммов. Она существует в двух вариантах – для прыжка одного человека с собакой и для тандемного прыжка, когда к подвесной системе инструктора крепится кинолог, не имеющий опыта парашютных прыжков, а уже к нему — подвесная система собаки. "По предварительным испытаниям, которые были проведены, по собаке каких-либо отклонений или отрицательных результатов не было выявлено. То есть собака после прыжка ведет себя адекватно, нормально, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся", - добавил Козин.

Как уточнил парашютист-испытатель Юрий Миронов, который тестировал систему в тандемном прыжке, несмотря на массовое применение современных технологий, собаки "даже на сегодняшний день остаются непревзойденными поисковиками и помогают людям решать очень много сложных проблем". По его словам, система десантирования нужна в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить служебную собаку куда-то, куда сложно приземлиться.