Санкэй (Япония): Россия проводит ракетные стрельбы в исключительной экономической зоне Японии

Японские СМИ сообщают о том, что в ближайшие дни Россия проведет ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Японии. Японские читатели бушуют: «Нужно отомстить России! Око за око – зуб за зуб!», «Провести учения японских ВМС вместе с американскими в ИЭЗ России!»

Проправительственная японская газета консервативного толка "Санкэй симбун", ссылаясь на свои источники в японском правительстве, сообщает, что 5 июля ей стало известно, что российские власти уведомили Японию о проведении в ближайшее время ракетных корабельных стрельб в богатой рыбой акватории т.н. "банки Ямато" (банка, т.е. обширная подводная долина Ямато-тай расположена в центральной части Японского моря и вытянута с юго-запада на северо-восток, глубины здесь составляют 200-300 метров, что удобно для рыболовства - прим. ред.). Северная часть банки - это российские воды, юго-восточная часть - исключительная экономическая зона Японии. По информации ракеты, российские стрельбы будут проводиться в районах, непосредственно примыкающих, или даже входящих в японскую ИЭЗ.

По данным газеты, стрельбы будут осуществлять в период с 7 по 9 июля с.г. в ходе планируемых военно-морских учений российских ВМС.

Конвенция ООН по морскому праву, эта "международная морская конституция", прямо не запрещает прибрежным государствам проведение военных учений в эксклюзивных экономических зонах. Однако в ней содержится положение, требующее от проводящих учения стран соблюдать "разумные меры предосторожности".

Как отмечает "Санкэй симбун", Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков.

Помимо этого, Россия разместила на "северных островах" новые ракетные системы ПВО и ПРО, а в феврале и июне нынешнего года провела на островах масштабные военные учения. В этом японские власти с обеспокоенностью усматривают признаки усиления Россией своей военной активности в регионе.

О планируемых Россией учебных ракетных стрельбах в районах, прилегающих, или даже входящих в эксклюзивную экономическую зону Японии сообщает и крупнейший японский новостной телеканал Asahi TV. По сведениям телеканала, в связи со сделанным Россией уведомлением 2 июля японское правительство заявило российской стороне о том, что "будет внимательно наблюдать за военной активностью России в акватории Японского моря".

Как считает Asahi TV, Россия намеренно демонстрирует Японии свое военное присутствие в Японском и Охотском морях.

Публикации вызвали массовый отклик у японских читателей и телезрителей. Так, на материал в газете "Санкэй симбун" поступило около 600 комментариев японской публики. Они разные, но обращает на себя внимание в целом достаточно агрессивный тон высказываний японцев. "Японии тоже нужно вместе с Америкой провести военно-морские учения в российской эксклюзивной экономической зоне!", "Нужно отомстить России! Око за око - зуб за зуб!", "Правильно Япония направила своего наблюдателя на военно-морские учения НАТО и Украины Sea Breeze-2021!".

Комментарии японских читателей с сайта Yahoo News Japan

satan

Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до 5% ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!

pokochama

Если русские проводят ракетные учения в акватории банки Ямато-тай, то есть в нашей ИЭЗ, то почему бы военно-морским силам самообороны не провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или поблизости от Хабаровска? Так сказать, в качестве "ответной любезности"?

Путин, наверное, аж заплачет от радости!

Поступим по японскому закону!

kus

Иран, Россия, Китай, Северная Корея (и Южная Корея тоже, пока там нынешнее левое правительство) - это ось зла!

Все, что происходит в Черном, Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Японском морях - все взаимосвязано.

Одной Америке не справиться со всем злом в мире. Ей везде нужны верные союзники.

Япония - это важный американский союзник на Дальнем Востоке.

Пока не обзаведемся ядерным оружием и ракетами хотя бы среднего радиуса действия, нас всегда будут принимать за трусов и слабаков.

Америка не может всех спасать в беде. Начинать готовиться к ней нужно с себя!

vit

Уведомляют, но ракетные стрельбы в нашей экономической зоне все равно проводят.

Отвратительные типы. Если русские будут себя так вести, то нам надо уведомить их, что когда-нибудь мы оккупируем часть их Дальнего Востока!

fal

Мы уже фактически согласились с военными учениями России на северных островах. Но они идут дальше. Теперь они провоцируют нас в нашей эксклюзивной экономической зоне. Этого терпеть нельзя! Нужно заявлять самые резкие протесты. Нужно выдвинуть наши военно-морские силы самообороны и не подпускать русских к нашей ИЭЗ. Если мы даже нанесем по России упреждающий удар, ни для кого это не станет удивительным. Подавляющее большинство западных стран рассматривают Россию как врага!

usa

Бессовестная и провокационная политика России! Япония как будто уже и забыла, что Россия - это наш враг! Опять наше правительство примется выражать "сожаления". Япония превращается в жалкого цыпленка! Война - это трагедия, но не защищать свою родину - это еще большая трагедия!

samurai

Если такие вещи будут происходить, то Японии, Америке, Великобритании и другим союзным и дружественным государствам нужно провести поблизости от российской территории масштабные военно-морские маневры. Око за око - зуб за зуб! Вот так нужно поступать с Россией!

zo

Посмотрите, как много комментариев, в которых говорится о неотложной необходимости принятия серьезных мер против российских провокаций. Но ведь оппозиционные партии и либеральные газеты типа "Асахи" сейчас создадут невообразимы шум: "В стране поднимает голову милитаризм!".

Эти оппозиционные партии и либеральные СМИ и превращают Японию в страну-слабака, которая не может за себя постоять!

dkf

Эти ракетные стрельбы могут нанести ущерб нашим биоресурсам в нашей ИЭЗ. А почему бы нам в ответ не пострелять нашими ракетами по российской ИЭЗ, чтобы тоже нанести им урон?!

kvx

Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?

uen

Что это еще за "уведомления" о ракетных стрельбах по нашей ИЭЗ? Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки? Таких политиков надо вымести из власти на парламентских выборах в сентябре нынешнего года!

hy3

Надо отомстить России!

Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море. Наш министр Нобуо Киси сказал: "Украина разделяет наши фундаментальные ценности, такие как свобода и демократия. Отправка наблюдателя - это очень значительное событие". Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля. По имеющимся данным, в них участвуют 32 страны, около 5 тыс. военных, а также задействованы 32 корабля и 40 военных самолетов.