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ТАСС

В России до конца года завершат испытания подвесной системы для десантирования собак

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Военнослужащий-кинолог
Военнослужащий-кинолог.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Главный конструктор по парашютостроению "Технодинамики" Алексей Козин рассказал, что такая парашютная система разрабатывается в России впервые и ее аналогов в стране нет

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" планирует до конца года завершить государственные испытания подвесной системы для десантирования служебных собак, поставки в Минобороны РФ могут начаться уже в следующем году. Об этом сообщил журналистам главный конструктор по парашютостроению "Технодинамики" Алексей Козин.

"Мы планируем в этом году завершить государственные испытания в Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ. Соответственно в следующем году данная система уже будет принята на снабжение в военное ведомство", - сказал он.

По словам Козина, подвесная парашютная система собаки разрабатывается в России впервые и аналогов такой системы у нас в стране нет. Система предназначена для десантирования с высоты до 4 тыс. метров собаки весом до 45 кг совместно с парашютистом или в тандеме парашютиста и кинолога.

"По предварительным испытаниям каких-либо отклонений и отрицательных результатов не выявлено. Собака ведет себя после выполнения прыжка адекватно, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся", - отметил главный конструктор.

Как в свою очередь рассказал Андрей Топорков, парашютист-испытатель, непосредственно выполнявший опытные прыжки с собаками, все четвероногие парашютисты перенесли прыжки хорошо. "Собаки, приученные к полету, переносят его хорошо. В самолете смотрят в иллюминатор, рассматривают землю и облака. Выход из летательного аппарата они переносят легко, свободное падение никаких проблем для них не составляет. При поворотах влево, вправо собака наблюдает землю, начинает перебирать лапами, пытаясь ее поймать", - отметил он.

Козин рассказал, что специалисты холдинга планируют создать кислородное оборудование для собак, чтобы можно было выполнять с ними парашютные прыжки с высоты до 8 тыс. м.

"Мы прорабатываем вопрос по возможности десантирования собак с высоты до 8 тыс. м. Соответственно будет разработано специальное кислородное оборудование для того, чтобы собака могла дышать через оборудование кислородом в прыжке. Эта работа ведется нашим предприятием совместно с соисполнителями", - сказал он, отметив, что пока это полностью инициативная разработка.

Подвесная парашютная система собаки будет впервые представлена широкой публике на международном форуме "Армия-2021".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
Проекты
АРМИ-20XX
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