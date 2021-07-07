Российские "стратеги" Ту-95МС на учениях отработали условные пуски крылатых ракет

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС в ходе учений дальней авиации выполнили ночные полеты с условными пусками крылатых ракет, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"В Саратовской области на территории энгельсского соединения дальней авиации в рамках летно-тактического учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток", - говорится в сообщении военного ведомства.

"В ходе учения личный состав выполнил задачи по выводу авиационной, автомобильной и специальной техники из-под удара условного противника, а также условные пуски крылатых ракет", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее во вторник военное ведомство сообщило о начале летно-тактических учений дальней авиации. В маневрах участвуют способные нести ядерное оружие стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

"Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе маневров по учебной тревоге подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.