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Интерфакс-АВН

Учение расчетов комплексов "Искандер-М" прошли в Приморье

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Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».
Источник изображения: iz.ru

Владивосток. 6 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Приморском крае прошли учения с участием расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" - подразделение противодействия диверсионно-разведывательным группам ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа имитировало нападение условного диверсанта, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"По замыслу учения, в ходе выдвижения дивизионов ОТРК "Искандер-М" на позицию ракетных пусков условные террористы предприняла попытку нападения", - говорится в сообщении.

Условного противника дезориентировали с помощью дымовой завесы - ее создали сопровождавшие комплексы подразделения боевого охранения. Таким образом они замаскировали колонны движущейся техники и отработали тактику уничтожения условных диверсантов.

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