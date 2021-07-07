Во Франции начато расследование обстоятельств продажи истребителей Rafale Индии

Как пишет французская газета "Le Monde" в материале "Affaire des Rafale vendus à l’Inde: un juge français chargé d’enquêter" ("Дело о продаже Rafale Индии: французскому судье поручено расследование"), 22 апреля 2021 года французская некоммерческая организация (НКО) Sherpa подала жалобу в соостветствии с частью X гражданского кодекса Франции о возбуждении французскими органами правсудия судебного расследования по чрезвычайно деликатному делу о возможной коррупции в сделке о продаже Индии 36 истребителей Dassault Rafale.

Первый полученный ВВС Индии французский одноместный истребитель Dassault Rafale EH (индийский военный номер BS 001) во время празднования Дня ВВС на индийской авиабазе Хиндон, 08.10.2020 (с) Bloomberg

Французское агентство Mediapart сообщило, что 14 июня по запросу НКО Sherpa, работающего в сфере помощи жертвам финансовых преступлений, французским судом было вынесено предварительное обвинительное заключение и назначен специальный следственный судья для проведения расследования по подозрению на наличие коррупционной составляющей в контракте от сентября 2016 года на продажу Индии 36 самолетов Dassault Rafale на сумму 7,8 млрд евро.

Новое расследование стало результатом серии публикаций о сделке самого Mediapart. Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции подтвердила агентству Agence France-Presse AFP эту информацию. В свою очередь, компания-производитель самолетов Dassault Aviation полностью опровергла все обвинения в свой адрес.

История вопроса

НКО Sherpa осуждает выбор компанией Dassault Aviation в качестве индийского партнера в этой сделке группы Reliance Group, принадлежащей бизнесмену [Анилу Амбани], близкому другу премьер-министра Индии Нарендра Моди. Дело в том, что в 2012 году Dassault Aviation выиграла индийский тендер на поставку 126 самолетов и вела переговоры об их производстве с индийским авиацмонным производителем компанией Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) - по информации от французского авиапроизводителя они были завершены на 95% к марту 2015 года.

Но месяцем позже, после визита Нарендры Моди во Францию, ко всеобщему удивлению переговоры неожиданно прервались, а затем Reliance Group, компания, не имеющая опыта в авиационной отрасли, была навязана в качестве партнера для приобретения 36 самолетов Rafale.

В январе 2016 года, во время заключительных переговоров, Reliance Group профинансировала фильм, где одним из продюсеров выступила Жюли Гайе, на тот момент подруга тогдашнего президента Франсуа Олланда. НКО Sherpa подчёркивает, что налицо "торговля влиянием". Бывший президент Франции заявил в свою защиту, что у Франции "не было выбора" индийского партнера Dassault Aviation, чем вызвал многочисленные реакции в Индии.

В свою очередь, Жан-Ив Ле Дриан, нынешний министр иностранных дел Франции и бывший министр обороны при президенте Олланде, ответил ему, что Париж не подвергался "никакому давлению" со стороны Нью-Дели.

В апреле 2019 года газета "Le Monde" также обнаружила, что в 2015 году Франция отменила налоговую корректировку на сумму 143,7 млн евро в отношении французской компании, принадлежащей Reliance Group, в то же время, когда шли переговоры о продаже самолетов Rafale. Близкий соратник Анила Амбани, патрона Reliance Group, похвастался газете, что с индийским бизнесменом в своем кабинете встречался сам Эммануэль Макрон, будучи на посту министра экономики в начале 2015 года, чтобы урегулировать налоговый спор.

История расследования

В июне 2019 года французская PNF отклонила первое заявление НКО Sherpa, предварительное расследование не было начато. Но в апреле этого года агентство Mediapart в серии публикаций обвинило прокуратуру, специализирующуюся на борьбе с финансовыми преступлениями, и Французское антикоррупционное агентство (AFA), в том, что они "похоронили" подозрения, связанные со скандальной продажей. Согласно Mediapart, бывший глава PNF Элиан Улетт отказалась проводить расследование продажи самолетов вопреки совету своего заместителя.

"Это дело было закрыто за отсутствием нарушений", - ответили в PNF, в то время как в AFA не пожелали комментировать.

Агентство Mediapart также упоминает об "откатах на миллионы евро", выплаченных посреднику, который, как предполагается, помог Dassault Aviation закрыть сделку, "часть этих средств могла быть передана в виде взятки" индийским официальным лицам.

На это Dassault Aviation ответила, что "о нарушениях не сообщалось" в контексте средств контроля, которым подчиняется группа.

Итак, 22 апреля 2021 года НКО Sherpa подало иск в гражданский суд в Париже в связи с подозрением на "коррупцию" и "активную и пассивную торговлю влиянием", сокрытием и отмыванием этих преступлений, а также на "фаворитизм".

Несмотря на игнорирование иска НКО Sherpa в июне 2019 года, в этот раз PNF не возражает против нового иска. Теперь дело за прокурором, который примет решение: начать расследование или отказаться.

"Это первый важный шаг к раскрытию правды в деле, уже имеющем все признаки государственного скандала", - заявили AFP 2 июля адвокаты НКО Sherpa Уильям Бурдон и Винсент Бренгарт.