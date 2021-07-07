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Новый монгольский бронеавтомобиль "Мазаалай"

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Новый монгольский бронеавтомобиль МАЗААЛАЙ

К предстоящему масштабному военному параду в честь 100-летия вооруженных сил Монголии, который намечен на 11 июля 2021 года, зарождающийся монгольский военно-промышленный комплекс представил первый бронеавтомобиль МАЗААЛАЙ ("Гобийский медведь") с колесной формулой 4х4 национальной разработки.

Наряду с вышеупомянутым бронеавтомобилем также представлен легкий тактический автомобиль ЧОНО и боевое багги ХИЛЭНЦЭТ. Как можно заметить, легкие тактические автомобили ЧОНО ("Волк"), один из которых оснащен разведывательным тактическим БЛА монгольского производства Ёл-1, являются "творческой" переделкой переданных Бундесвером монгольской армии в качестве безвозмездной военной помощи внедорожников Mercedes-Benz Wolf W461. Федеральное правительство Германии, начиная с 2015 года в качестве безвозмездной военной помощи передало Монголии около 200 армейских внедорожников Mercedes-Benz различных модификаций и около 100 военных грузовиков Unimog U 5000 из наличия Бундесвера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Монголия
Продукция
Волк
Компании
Daimler AG
Проекты
БПЛА
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