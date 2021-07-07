Начались тактические учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения дальней авиации России из разных частей страны проводят летно-тактические учения, они продлятся до 9 июля, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажам предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе и боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

Учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и продлятся до 9 июля. Всего военные задействуют около 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.