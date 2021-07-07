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В России начались учения с ракетоносцами Ту-160

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России начались летно-тактические учения дальней авиации из разных регионов страны с ракетоносцами Ту-160, Ту-95МС и самолетами Ил-78. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Учения продлятся до 9 июля под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

«Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений», — говорится в сообщении.

Экипажам предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе и боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах. Будут задействованы около 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

24 июня сообщалось, что российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в ходе учений «потопили» авианосец в Тихом океане. 30 июня министр обороны Японии Нобуо Киси забеспокоился в связи с действиями российских военных на Курильских островах, в частности на острове Кунашир.


Марина Совина

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