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Известия.ru

Главы МИД РФ и Эквадора обсудили военно-техническое сотрудничество

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Источник изображения: Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS

Россия и Эквадор затронули тему военно-технического сотрудничества во время телефонного разговора глав МИДов двух стран, который состоялся в пятницу, сообщил «РИА Новости» министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво.

«Это аспект, который был конкретно упомянут во время разговора с (главой МИД России Сергеем — Ред.) Лавровым, это диалоги, которые поддерживаются на уровне минобороны, уже есть линия сотрудничества в этой сфере, и Эквадор готов к обсуждению», — заявил глава МИД Эквадора, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества двух стран в сфере ВТС.

Он добавил, что во время разговора с Лавровым обязался передать предложение, которое он сделал, министру обороны, чтобы тот вступил в необходимые контакты с российским послом в Кито, столице Эквадора.

По словам Монтальво, новый президент страны Гильермо Лассо заинтересован в личном и прямом контакте с президентом России Владимиром Путиным и надеется на двусторонние переговоры для «развития взаимовыгодных проектов». Глава МИД Эквадора также выразил надежду на скорую аккредитацию в Москве нового посла.

Президент Эквадора Гильермо Лассо вступил в должность 24 мая. Глава латиноамериканского государства отмечал, что собирается тесно интегрировать страну в международную торговую систему за счет развития двусторонних отношений с ключевыми странами и региональной интеграции.

24 июня сообщалось, что Россия оказалась лидером среди торгующих с Латинской Америкой стран ЕАЭС.

10 февраля президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана новым чрезвычайным и полномочным послом России в Эквадоре. Другим указом президент освободил Андрея Векленко от обязанностей посла России в этой южноамериканской стране.

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Кредитование
Страны
Россия
США
Эквадор
Персоны
Путин Владимир
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