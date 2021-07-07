Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?

У России есть множество разных планов, но нападать сейчас на Польшу она не готова, считает автор. А вот включить Польшу в свою сферу влияния ей бы очень хотелось. Что для этого нужно сделать? Дискредитировать Польшу и лишить ее союзников в Европе, а еще лучше — поддержки США. Все это с успехом делает польская правящая партия.

Председатель партии "Право и справедливость" (PiS), как рассказывают, заявил, что у России готов план вторжения в Польшу, свидетельством чего служат недавние хакерские атаки на ведущих польских политиков. Я с Ярославом Качиньским (Jarosław Kaczyński) не соглашусь.

У России наверняка есть множество планов, которые включают в себя в том числе вторжение на Марс, однако, сейчас она не готова к нападению на Польшу, хотя это не означает, что она не будет готова к этому в будущем. Кроме того, если она стремится включить нашу страну в свою сферу влияния, то сделает это совершенно другими методами.

По поводу недавних хакерских атак у меня есть две гипотезы. Начну, однако, с того, какие в действительности могут быть у России планы, связанные с Польшей. Всем, пожалуй, очевидно, что Кремлю хотелось бы включить ее в свою сферу влияния и убрать с польской территории силы НАТО. Таким образом он смог бы обезопасить своего важного союзника, Белоруссию, и изолировать страны Балтии, которые доставляют ему неудобства.

Как попросить Польшу из ЕС

Какие требуются условия для того, чтобы такое враждебное включение Польши в число стран-сателлитов России вообще могло состояться? В первую очередь нужно сделать так, чтобы за нас никому не хотелось вступаться, чтобы Польша стала в Европе неудобным, создающим проблемы отщепенцем, конфликтовала со всеми соседями, выдвигала абсурдные требования, например, о возврате имущества, присвоенного сотни лет назад, игнорировала вердикты Европейского суда. Тогда в конце концов все признают, что с этим пора покончить, и укажут нам на дверь.

Почему, собственно, нас еще держат в Евросоюзе? По двум причинам. Во-первых, остаются надежды, что после ближайших выборов все изменится, и наша страна, обладающая вполне солидным потенциалом, будет вносить свой вклад в укрепление европейской политико-экономической системы. Во-вторых, дело в экономических связях. В Польше работает множество иностранных компаний, так что у России возникает проблема, как от них избавиться, чтобы Запад не извлекал никакой выгоды из присутствия нашей страны в ЕС. Нет ничего проще: достаточно объявить реполонизацию и выдавить иностранный капитал, чтобы никто на нас не наживался.

Можем ли мы рассчитывать на НАТО?

Кто-то может отметить, что гарантом нашей безопасности выступает не Евросоюз, а НАТО. Однако есть один нюанс: две вполне крупные страны, Норвегия и Турция, состоят в Альянсе, не будучи членами ЕС. Обе они имеют стратегическое значение: Турция блокирует России путь на Ближний Восток, а Норвегия занимает ключевую позицию на маршруте к побережью США через Атлантический океан.

Польша тоже занимает важное положение, но не настолько. Эти передовые рубежи обороны НАТО на востоке. Впрочем, в период холодной войны они находились ближе к Западу, но Альянс как-то выжил. Так что, пользуясь выражением инженера Анатолия Дятлова с Чернобыльской АЭС, все не так страшно.

Мы повторяем "НАТО", как мантру, между тем государства отправляют свои войска на войну лишь в том случае, если это представляет для них реальный интерес. А какой интерес европейским членам Альянса, Германии, Франции, Великобритании, нам помогать? Зачем им защищать исключенную из ЕС страну, которая стала для них источником травм и расходов? Что они получат кроме наших требований вернуть что-то еще, похищенное 400 лет назад?

Не такие уж крепкие отношения с США

Но ведь есть еще США, правда? Правда, но не вся. Соединенные Штаты и их политические элиты, президентские администрации со времен Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и Эндрю Джексона, все, за исключением Дональда Трампа, считали высшей ценностью, гарантией мира, развития и прогресса демократию. Разумеется, среди американских союзников есть не слишком демократические страны, как Саудовская Аравия, однако, их терпят, поскольку они могут многое предложить в других сферах. Недемократические, не придерживающиеся принципа верховенства права государства - это для американцев источник проблем. Они не считают их серьезными партнерами, если те не могут дать со своей стороны на самом деле нечто весомое, чему Польша получила болезненное подтверждение.

После победы Джо Байдена на выборах самым большим нашим успехом стала его встреча с президентом Польши в коридорах новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, у лифта. Вполне вероятно, что американская помощь в защите поляков от нападения с востока будет выглядеть подобным образом. Чью сторону займут американцы, кто окажется с их точки зрения важнее, Польша или объединенная Европа, если мы с треском вылетим из ЕС и будем находиться с ним в состоянии конфликта?

Так что Россия заинтересована в том, чтобы рассорить нас с Евросоюзом, а еще лучше - вбить клин между Польшей и США. Если бы американцы хотя бы критиковали нас, отказывали во встречах, это бы уже стало большим успехом Путина. Какой интерес России вредить в таком случае правительству "Права и справедливости"? Никакого. Первая гипотеза, касающаяся недавнего скандала со взломом электронной почты выглядит так: это работа каких-то ни с кем не связанных скучающих хакеров, желающих обрести славу, пусть даже в своих кругах. Более правдоподобной выглядит вторая гипотеза.

Хочет ли Россия избавиться от Дворчика?

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик (Michał Dworczyk) - один из немногих политиков властного лагеря, пользующихся моим уважением. Это спокойный человек, который никого не оскорбляет и не лжет, входящий в умеренную фракцию партии "Право и справедливость". С точки зрения России он, таким образом, может казаться неудобным человеком, от которого стоит избавиться, а поэтому хакеры атаковали именно его. Если российские спецслужбы действительно имели к этому какое-то отношение, то такое объяснение представляется единственно разумным. С другой стороны, вполне возможно, что атака была элементом межфракционного противостояния внутри самой правящей партии.

Занимаются ли россияне похищением наших секретов? На этот счет у меня нет никаких сомнений. Разумеется, речь идет о серьезных данных, а не о всякой ерунде. Если бы российские спецслужбы читали правительственную корреспонденцию самого высокого уровня, неужели они бы стали публиковать ее на каком-то портале? Ничуть, они бы держали все в строжайшей тайне. Совершенно очевидно, что никто не убивает курицу, несущую золотые яйца, так что официальные объяснения звучат нелогично.

Россию принято считать мощной военной державой, однако, реальность выглядит сложнее. В абсолютных числах российская армия примерно в восемь раз крупнее польской, но значительная часть ее потенциала - это стратегические ракетные войска, космические силы и радиотехнические войска, которые нужны для наблюдения за воздушным пространством над огромной территорией, а также масштабная логистическая база, с одной стороны, позволяющая функционировать отдаленным друг от друга частям, а с другой - расширяющая их возможности. Кроме того, есть Северный, Черноморский и Тихоокеанский флот, которые против Польши использоваться не будут. Нам также не угрожает Каспийский флот или гарнизон на Сахалине.

Если внимательно на все это взглянуть, выяснится, что имеющиеся у России в Европе обычные вооруженные силы с соответствующим наступательным потенциалом лишь в три раза превосходят по размеру польскую армию. При этом примерно половина подразделений задействована в конфликте с Украиной. Силы, которые можно будет направить на Польшу, освободятся лишь тогда, когда он закончится с удовлетворительным для Москвы результатом, то есть когда украинцы уступят, погружаясь во все более глубокий экономический кризис. В ближайшее время этого не произойдет.

Россия уже даже проявляет нетерпение, примером чего стала весенняя демонстрация силы: неожиданное стягивание войск к украинской границе. Оно вызвало серьезную обеспокоенность, но не вылилось в наступление. Интересно, как долго украинский народ сможет жить под таким давлением, но в любом случае еще некоторое время ситуация в этом регионе останется в подвешенном состоянии.

Путин протягивает руку помощи

Нам следует воспользоваться этим периодом, чтобы подготовиться к разным вариантам развития событий, если, конечно, мы сами раньше не войдем в сферу влияний России. Польша - это не Норвегия и не Швейцария, она зависит от поставок нефти и газа с Востока (мы до сих пор покрываем с их помощью примерно 60% наших потребностей). Если мы лишимся европейских средств, рынков сбыта и, что, возможно, еще важнее, рынка труда на Западе, погрязнем в собственном болоте и возьмем на себя неподъемный груз раздутых социальных программ, служащих для покупки голосов избирателей, у нас останется лишь один выход: стать клиентом России. Я уверен, что Владимир Владимирович протянет нам руку помощи. Конечно, не бесплатно, свои условия он выдвинет. Не понадобится даже никого вторжения. Россия заинтересована в том, чтобы правительство "Объединенных правых сил" продержалось в Польше как можно дольше, до самого счастливого для Москвы конца.

Михал Фишер (Michał Fiszer)