Загоризонтные РЛС насквозь видят Европу

За что РЛС «Дуга» прозвали «Русским дятлом»

Провокация британского эсминца «Дефендер», вторгнувшегося в конце июня в российские территориальные воды вблизи Крыма, лишний раз доказывает, сколь важна роль береговых комплексов наблюдения за прибрежной обстановкой на воде и в воздухе. Развитию этого направления военной техники в России уделяется должное внимание. За десять последних лет на вооружение ВМФ были приняты три таких комплекса. Каждый из них решает свой круг задач. Совместно они дают полную картину прибрежной обстановки на очень значительную глубину. Получаемая информация передается кораблям береговой охраны, самолетам морской авиации и береговым ракетным комплексам для пресечения враждебных действий кораблей и авиации противника или даже попыток прорыва обороны с целью нанесения ударов по военным базам.

«Монолит»

В настоящий момент на вооружении ВМФ стоит последняя модификация берегового комплекса разведки воздушной и надводной обстановки, созданного в калужском НПП «Тайфун», – «Монолит-Б». Он начал поступать в войска в самом конце прошлого десятилетия. Именно «Монолит-Б» обнаружил британский эсминец «Дефендер», сопровождал его и передавал целеуказание береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион». И в случае крайнего упрямства британского командира они как минимум вывели бы корабль из строя.

Комплекс предназначен для загоризонтного обнаружения и сопровождения надводных и воздушных объектов. Он размещен на двух автомобилях высокой проходимости МЗКТ-7930, в связи с чем, обладая высокой мобильностью, способен быстро менять позиции для наблюдения. Расчет комплекса – пять человек.

«Монолит-Б» представляет собой сочетание загоризонтной РЛС и системы радиотехнической разведки. Соответственно и работает он в двух режимах – активном и пассивном, то есть скрытном для противника. При этом производится определение государственной принадлежности объектов по принципу «свой-чужой».

“На испытаниях специалисты показывали комиссии Минобороны, как на небольшом аэродроме в Норвегии взлетают и садятся легкие двухместные самолеты. Разрешающая способность получилась прекрасной. Дальность обзора РЛС – три тысячи километров”

В активном режиме загоризонтный радар способен обнаруживать цели на расстоянии до 250 километров. При этом одновременно сопровождается 30 целей, по ним же комплекс и выдает целеуказание на береговые и корабельные ракетные комплексы.

В пассивном режиме дальность обнаружения возрастает до 450 километров. При этом комплекс способен обнаружить до 50 целей. Сопровождение и целеуказание – 10 целей.

Однако возможности мониторинга воздушной и надводной обстановки у «Монолита-Б» шире, чем предоставляет ему собственная аппаратура. Комплекс способен принимать и анализировать данные от внешних источников, ведущих разведку: кораблей, самолетов, вертолетов. При этом количество обнаруживаемых целей может достигать двух сотен.

Наиболее оперативная связь с внешними источниками разведывательной информации осуществляется с кораблями, оснащенными загоризонтной активно/пассивной РЛС «Минерал-М». Они имеют схожие с «Монолитом-Б» характеристики и производятся также на НПП «Тайфун». К ним относятся ракетные корабли проекта 11661 «Гепард» и малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт».

Так что «Монолит-Б» способен брать на себя функции диспетчера или же автоматизированного командного пункта, куда стекается вся разведывательная информация из зоны ответственности.

Управление аппаратурой комплекса и обработка результатов основаны на цифровом принципе. Наличие приборов ночного видения, аппаратуры навигации, топографической привязки и ориентирования позволяет «Монолиту-Б» работать при любых погодных условиях и в любое время суток и тратить минимальное время на переход к режиму слежения после перебазирования на новую позицию.

«Подсолнух»

РЛС «Подсолнух», разработанная в начале прошлого десятилетия НИИ дальней радиосвязи (НИИ ДАР), обладает большими возможностями, чем «Монолит». Это стационарная РЛС и конструкторы не были ограничены весовыми и габаритными характеристиками, что необходимо при размещении аппаратуры и антенн на мобильных платформах.

В то же время «Подсолнух» относится к станциям нового поколения, для которых характерна высокая заводская готовность. То есть все оборудование поставляется в контейнерах, и монтаж представляет собой сборку «кубиков конструктора». Станция монтируется за 10 дней. Ее работа полностью автоматизирована, в связи с чем «Подсолнух» обслуживает расчет из трех человек.

Самый трудоемкий процесс монтажа – установка мачт антенного поля, длина которого достигает 600 метров.

Реальные характеристики «Подсолнуха» засекречены. Но есть данные по экспортной модификации, которая уступает возможностям и основной. И они таковы. Максимальная дальность наблюдений – 500 километров. Сектор наблюдения по азимуту – 120 градусов. Количество одновременно сопровождаемых надводных объектов – 300, воздушных – 100. Потребляемая мощность – 120–200 киловатт. Диапазон волн – декаметровый.

Существуют два типа загоризонтных РЛС. Первый тип основан на эффекте советского ученого-радиотехника Николая Кабанова. Он предложил в 1946 году использовать короткие волны для обнаружения самолетов на удалении до трех тысяч километров, то есть значительно дальше радиогоризонта.

Радар излучает декаметровые волны, которые отражаются от ионосферы, изменяют направление, после чего отражаются от земли. Затем, поднявшись к ионосфере, отражаются от нее и возвращаются на приемную антенну РЛС. В отраженной волне содержится информация о воздушных объектах, которые она встретила. Так работают загоризонтные РЛС пространственной волны. Они начали бурно развиваться в 60-е годы. Одна из характерных их черт – громадная потребляемая мощность в десятки и даже сотни мегаватт, необходимая для распространения радиоволн на несколько тысяч километров. К недостаткам следует отнести наличие мертвой зоны, которая начинается непосредственно от передающей антенны и простирается на несколько сотен километров. Есть такая зона и на расстоянии, где волна отражается от ионосферы.

«Подсолнух» относится к загоризонтным РЛС поверхностной волны. Никакого отражения от ионосферы в этом случае не происходит. То есть отсутствует мертвая зона, которая есть у станций пространственной волны. Радиоволны «Подсолнуха» скользят по поверхности воды за счет дифракции. И поскольку не встречают на своем пути преград в виде складок местности, то их затухание невелико. Распространяться они способны на несколько сотен километров. При этом потребление мощности невелико.

На развертывание «Подсолнуха» времени требуется несоизмеримо меньше, чем на процесс строительства РЛС пространственной волны. Так, например, РЛС «Контейнер» с дальностью три тысячи километров сооружается за один-два года, куда входят и сложные отладочные работы. Соответственно велика и стоимость этих типов загоризонтных РЛС.

Актуальность РЛС поверхностной волны в последнее время возросла в связи с необходимостью ужесточения контроля 200-мильных экономических зон с целью пресечения контрабанды, пиратства и незаконного лова рыбы. Но у них высок и военный потенциал, определяющийся оповещением о подготовке военных провокаций, диверсий или вооруженных вторжений. Они в автоматическом режиме контролируют и надводную, и воздушную обстановку. В настоящее время на боевом дежурстве стоят три «Подсолнуха» – на Охотском море, Японском море, а также на Каспии. Модернизируют «Подсолнух» с целью использования его в суровых условиях Арктики.

Если ориентироваться только на небольшой объем оборудования «Подсолнуха», невысокую потребляемую мощность и простоту эксплуатации, может сложиться превратное мнение относительно того, что РЛС такого типа якобы обладают низкой точностью определения координат целей.

Однако это заблуждение было опровергнуто в 2014 году на Каспийском море во время учений по обнаружению надводных и воздушных целей с выдачей целеуказания на ракетный корабль «Дагестан» проекта 11661. «Подсолнух» обнаружил четыре низколетящих разведчика Су-24МР и передал данные по ним кораблю. «Дагестан» условно поразил все воздушные цели.

НИИ ДАР разработал еще одну загоризонтную станцию поверхностной волны, которая сейчас начинает внедряться в производство. РЛС называется «Лагуна-М». Однако она попроще и имеет исключительно гражданское назначение. Способна отлавливать контрабандистов, наркоторговцев и браконьеров в 200-мильной зоне. Отслеживаются до 200 судов, с самолетами эта РЛС не работает. Сектор обзора, как и у «Подсолнуха», – 120 градусов.

Эта станция перебазируемая, но не мобильная. Она размещается в двух контейнерах, из которых при смене места работы извлекаются все элементы РЛС и монтируются в кратчайшие сроки.

Как сообщил в июне конструктор НИИ ДАР Михаил Сколотнев, у «Лагуны-М» большой экспортный потенциал. Одно из островных государств Юго-Восточной Азии готово вести переговоры о ее приобретении.

«Перу» НИИ ДАР принадлежит еще одна эффективная и оригинальная загоризонтная РЛС – «Волна». Она с 1992 года стоит на боевом дежурстве на Дальнем Востоке неподалеку от города Находка. Это гибридная станция. В ней одновременно реализована локация и пространственной волной, и поверхностной. Дальность обнаружения пространственной волной – три тысячи километров, поверхностной – 320 километров.

РЛС имеет две фазированные антенные решетки – передающую и приемную, разнесенные на расстояние 85 километров относительно друг друга. Высота обеих решеток – 15 метров. Длина передающей – 200 метров, приемной – 1500 метров.

«Контейнер»

И наконец, загоризонтный «Контейнер». Но эта станция пространственной волны относится не к береговым РЛС, а к стратегическим. Она наряду с надгоризонтными РЛС «Воронеж» входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Это также разработка НИИ ДАР. Довольно длительное время было непонятно, будет ли этот проект стоимостью 10 миллиардов рублей работоспособным. Потому что строительство первой версии РЛС началось в 2002 году. Но на боевое дежурство «Контейнер» был поставлен лишь в декабре 2019-го. Происходили постоянные переналадки и перестройки, что усугублялось скудным финансированием работ.

Но все получилось. На приемочных испытаниях специалисты НИИ ДАР показывали комиссии Министерства обороны, как на небольшом аэродроме в Норвегии взлетают и садятся легкие двухместные самолеты. Разрешающая способность получилась прекрасной. Дальность обзора РЛС – три тысячи километров. Сектор обзора вначале был равен 180 градусам, но по требованию заказчика его расширили до 240 градусов.

Важной особенностью работы «Контейнера», как и всех рассмотренных нами станций, работающих в метровом и декаметровом диапазоне волн, является полное «безразличие» к использованию в самолетах стелс-технологий. «Невидимками» такие самолеты являются лишь для РЛС с сантиметровой длиной волны. Но уже для дециметровых волн такие ЛА видны на большом расстоянии. Для метровых же волн использование стелс-технологий утрачивает какой бы то ни было смысл.

Излучающая антенна РЛС размещена в Нижегородской области неподалеку от Городца. Приемная и командно-вычислительный центр, который осуществляет математическую обработку снимаемых с антенны отраженных сигналов, находятся в Ковылкино в Мордовии.

Поле приемной антенны состоит из 144 мачт выстой 34,15 метра, оно расположено на прямоугольном участке с размерами 1300х200 метров.

«Контейнер», находящийся в Ковылкино, стал второй попыткой, более чем удачной, охвата сплошным загоризонтным радиолокационным полем территории Европы. Первая попытка произведена в Чернобыле, где в 1980 году была запущена для отладки РЛС «Дуга» разработки НИИ ДАР. Здесь неподалеку от Чернобыльской АЭС располагалась приемная антенна. Передающая была смонтирована близ города Любеч Черниговской области.

Станция работала в двух частотных диапазонах. Соответственно приемная антенна имела две антенно-фидерные решетки. Первая была образована мачтами высотой 150 метров, расположенными на линии длиной 500 метров. Вторая имела длину 250 метров и состояла из мачт 100-метровой высоты.

Отладочные работы продолжались пять лет, сильно досаждая жителям Северной Европы. При подаче на антенны мощности в бытовых радиоприемниках возникали помехи в коротковолновом диапазоне, напоминающие постукивание, за что РЛС «Дуга» прозвали «Русским дятлом».

Тем не менее чернобыльскую «Дугу» в 1985-м поставили на боевое дежурство. Но просуществовала она недолго, после чернобыльской аварии 1986 года станция была закрыта.

В Советском Союзе была и еще одна «Дуга», которую построили в селе Большая Картель около Комсомольска-на-Амуре. И она была вполне работоспособной. Однако в 1989 году, когда началось разоружение, РЛС сняли с боевого дежурства и демонтировали.

И вот теперь эту историческую несправедливость восстанавливают. На Дальнем Востоке строится РЛС «Контейнер». Но процесс этот, как показала станция в Ковылкино, нескорый.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года