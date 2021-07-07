Польша готова покомандовать на восточном фланге НАТО

Итоги саммита Североатлантического блока в комментариях специалистов

В середине июня, накануне встречи президентов РФ и США Путина и Байдена в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит лидеров стран Североатлантического альянса. Одна из основных тем встречи – принятие новой концепции до 2030 года. Немалое внимание было уделено способности альянса противостоять системным вызовам со стороны России и Китая, а также оперативному реагированию на изменение климата, гибридные и киберугрозы. При этом эксперты в основном считают, что НАТО как искало, так и продолжает искать некие угрозы для того, чтобы оправдать свое существование.

НАТО за все в ответе

Изменение обстановки вокруг НАТО и реакция на нее – одна из тем встречи. Как заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИДа России Олег Иванов, если раньше то и дело приходилось слышать фразу «этот вопрос не входит в сферу ответственности альянса», то теперь представителям НАТО «до всего есть дело».

«И мы навряд ли сегодня можем спрогнозировать, насколько далеко НАТО расширит свою зону ответственности в том случае, если произойдет вооруженный конфликт», – добавил Иванов. Кроме того, по его словам, все очевиднее, что НАТО становится глобальной организацией. При этом, по мнению эксперта, зачастую тема глобальных угроз может быть неправильно истолкована.

«Ну как НАТО может бороться с изменением климата? Это скорее экономическая задача, нежели военная. Интересно было бы послушать представителей НАТО, как они собираются реализовывать эту задачу», – отметил эксперт.

Позитивные моменты для России

Среди итогов саммита для России можно отметить и некоторые позитивные моменты, продолжил Иванов. Соответствующий вывод можно сделать в первую очередь на основании того, что в ходе прошедшей встречи было заявлено – страны НАТО не намерены размещать ракеты с ядерным оружием наземного базирования.

“Многие осознают, что членство в НАТО для Грузии и Украины может стать хорошим способом для решения своих проблем, в первую очередь территориальных”

«Хотя в целом хорошо бы вернуться к тем инициативам, которые привели к снижению противостояния. В частности, стоило бы договориться о том расстоянии, ближе которого не приближаться к границам, на каком расстоянии от границ проводить военные учения. Это особенно актуально в связи с тем, что если в 2019 году был зафиксирован 81 полет у российских границ, то в 2020-м – уже 131», – добавил эксперт.

И тем не менее, обратил внимание Иванов, все больше внимания страны НАТО уделяют Китаю как угрозе для себя. «Но при этом о защите от абсолютно всех китайских сегментов речи не идет. К примеру, некоторые страны, участвуя в НАТО, симпатизируют и китайской инициативе «Один пояс – один путь», некоторые, мягко скажем, не чураются технологий 5G.

Грузии и Украине сказано ждать

До настоящего времени не дано никаких четких формулировок относительно членства Украины и Грузии в НАТО, заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИДа России Дмитрий Данилов. Он, в частности, обратил внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уходил от формулировки о членстве.

«Когда Украина будет готова и страны НАТО признают это, тогда НАТО вместе с Украиной и будут принимать это решение», – процитировал Данилов слова Столтенберга. Кроме того, нельзя не обратить внимания на «сдержанность многих европейских союзников США по вопросу будущего членства Украины и Грузии в НАТО».

«Сейчас не время для администрации Байдена обсуждать этот вопрос, речь идет еще и о том, каким образом и насколько НАТО сможет стать площадкой для реализации глобальной роли США», – добавил эксперт.

«Во всех документах, выпущенных по итогам саммита, говорилось о том, что ничего нового не произошло. Вопросы членства Грузии и Украины в НАТО рассматривались после так называемых российского и китайского вызовов», – отметил Данилов. При этом официальный Киев еще может все переиграть, «предъявив» самоубийственный аргумент в виде провокации эшелонированного конфликта. Киев может добиться того, чтобы страны НАТО отреагировали на «необходимость противодействия поддержке юго-востока со стороны России», хотя в целом, по мнению эксперта, реальность данного сценария минимальна. При этом конфликты, из-за которых Украину и Грузию не могут принять в альянс, для самого НАТО выгодны.

«Такое положение в принципе выгодно Западу и США. Это постоянная болевая точка для отношений с Россией. Можно нажать, можно отпустить», – прокомментировал ситуацию декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров.

Измениться ситуация вокруг Украины, по его мнению, в целом может в 2022 году, при наступлении нового электорального цикла в США.

«Тут может начаться политико-дипломатическая игра, направленная на принуждение Байдена к евро-атлантическим ценностям и обязательствам», – добавил Данилов.

«Этот вопрос сейчас не стоит остро для альянса. На нынешнем этапе эту конфронтационную составляющую отношений с Россией внутри НАТО пытаются каким-то образом понизить. А учитывая сдержанность многих европейских союзников США по вопросу возможного членства Украины и Грузии в НАТО, пока не время для администрации Байдена обсуждать этот вопрос с европейскими союзниками. Сейчас на кону стоят более серьезные проблемы», – также считает Данилов.

В свою очередь Сидоров отметил, что на сегодня препятствием для вступления Грузии и Украины в НАТО является имеющаяся в Уставе НАТО оговорка – в альянс нельзя принимать государства, на территории которых есть конфликты. Но чисто гипотетически, хотя сегодня это кажется и нереальным, Украина может отказаться от Крыма, выделить из себя Донбасс – и тут же войска НАТО смогут разместиться на территории страны. Аналогично в случае с Грузией, если та откажется от Абхазии и Южной Осетии.

«На высоком уровне вопрос о принятии этих двух стран в НАТО впервые был поднят в 2008 году на бухарестском саммите, но план действий по членству так и не был предложен этим странам. Многие осознают, что членство в НАТО для Грузии и Украины может стать хорошим способом для решения своих проблем, в первую очередь территориальных. Но на самом деле это очень опасное представление», – добавил эксперт.

Смерть мозга НАТО не состоялась

Последние шаги Турции в рамках НАТО говорят, что «смерть мозга Североатлантического альянса», о которой говорилось несколько месяцев назад с подачи одного небезызвестного политического деятеля, не состоялась, заявил Сидоров. По его мнению, нельзя забывать то, что данная страна принципиально важна для блока, так как обладает достаточно сильным военным потенциалом, хотя с точки зрения демократических институтов, Турция и критикуется.

Многие обратили внимание, что Турция не поддержала первоначальный план по санкциям в отношении Белоруссии.

«Это и многое другое указывает, что внутри блока проблемы сегодня весьма серьезные, они никуда не ушли. Но тем не менее согласование решений, которые были приняты на этом саммите, показало, что не все так уж безнадежно. И кроме того, НАТО сейчас активно ведет речь о перспективах принятия собственной стратегической концепции, также планируются проекты технологического партнерства с Японией и Южной Кореей. А значит, можно говорить о том, что Вашингтон добился очень важного результата», – отметил эксперт.

Знаковым моментом последнего времени все признают претензии Польши на европейское лидерство в НАТО. Об этом, в частности, говорит намерение Варшавы затеять строительство форта «Трамп».

«И причем нет информации о том, что этот проект будет отменен. Скорее можно прогнозировать его переименование, – сказал эксперт. – Нельзя не учитывать и тот факт, что Польша приложила руку к организации инициативы «Восточное партнерство». Сегодня Польша то и дело заставляет ту же Германию считаться со своими устремлениями. Все это говорит о том, что Польша хочет быть ответственной за весь восточный фланг НАТО».

Герман Напольский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года