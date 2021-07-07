Флот призывает «Горгону»

Маленькая атомная подлодка позволит решать специфические задачи в любом районе Мирового океана

Эффективность участия малых подводных лодок в специальных и диверсионных операциях существенно выше, нежели у их полноразмерных «коллег». Хотя бы потому, что они способны скрытно приближаться на достаточно малые расстояния к объекту атаки. Процесс их строительства значительно дешевле и быстрее, а доставка к месту проведения операции предусматривает возможность использования железнодорожного или авиационного транспорта. На этом фоне представляются логичными действия российского АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» им. академика Н. Н. Исанина», начавшего реализацию проекта «Горгона» – малой многоцелевой атомной подводной лодки.

Лилипут с атомным сердцем

Примечательно, что АО «СПМБМ «Малахит» обладает определенным опытом в разработке подводных лодок-малюток. Со стапелей этого предприятия в свое время сошли малая подводная лодка прибрежного действия «Пиранья» (проект 865), ее модифицированный вариант «Пиранья-Т», малые субмарины П-650Э и П-550. Они обладали достаточно скромным водоизмещением (220–720 м3) и глубиной погружения не более 300 метров. Скорость их передвижения варьировалась от 6,6 узла у «Пираньи» до 15,5 узла у МПЛ П-550.

В прошлом году специалисты АО «СПМБМ «Малахит» инициировали старт новой перспективной разработки – атомной подводной мини-лодки «Горгона». Ими были сформированы технические требования и предположительный облик новой миниатюрной субмарины. Первые сведения о разработке появились в материале агентства «Интерфакс», опубликовавшего беседу с генеральным директором АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» им. академика Н. Н. Исанина» Владимиром Дорофеевым.

“«Горгона» будет в состоянии обнаруживать плавающие беспилотники, миниатюрные подводные лодки и боевых пловцов (водолазов-разведчиков) на глубинах, не превышающих тридцать метров”

По его словам, в настоящее время уже разработана концепция «Горгоны». Конструкция новой атомной мини-подлодки предполагает сменно-модульную схему размещения полезной нагрузки, в которую кроме средств вооружения и самообороны включены необитаемые подводные аппараты и групповые подводные средства движения. Комплектация лодки будет определяться комплексом боевых задач, поставленных непосредственно перед выходом в море. Главное, на что обратил внимание Алексей Рахманов, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация», – проект новейшей АПЛ малого водоизмещения «Горгона» разработан с учетом всех известных в настоящее время «передовых технологических инноваций».

Рахманов особо подчеркнул, что инженеры и конструкторы «Малахита» в своей производственной деятельности практикуют перманентные инициативные разработки проектов военных кораблей различного назначения.

Генеральный директор АО «ОСК» ожидаемо не озвучил каких-либо данных о технических, тактических и эксплуатационных характеристиках мини-АПЛ «Горгона», сославшись на необходимость соблюдения режима секретности. Также туманно прозвучал и его ответ на вопрос о предполагаемых сроках постройки перспективной подводной лодки.

Маленькая убийца подводных диверсантов

Тем не менее разработчик не скрывает, что «Горгона» будет способна выполнять самый широкий круг боевых задач. Оснащение мини-подлодки атомной силовой установкой обеспечивает возможность действий без ограничения расстояния удаления от места базирования, что позволит ее задействовать в миссиях любого уровня сложности и секретности.

По утверждению конструкторов, «Горгона» будет в состоянии обнаруживать плавающие беспилотники, миниатюрные подводные лодки и боевых пловцов (водолазов-разведчиков) на глубинах, не превышающих тридцать метров. Маркерами поиска станут металлические предметы экипировки и вооружения: кислородные баллоны, манипуляторы, элементы обшивки, каркасы подводных дронов и лодок и даже боевые ножи.

Специалисты «Малахита» анонсируют, что к началу 2022 года в боевых возможностях комплекса появится несколько новых функций: плавающие солнечные батареи и возможность передачи информации с использованием радиоканала.

Фото: google.com

Очевидно, что «Горгона» представляет собой достаточно сложный автоматизированный комплекс, в состав которого включены восемь электронных блоков управления, устанавливаемых не только на берегу, но и на дне обслуживаемой мини-АПЛ акватории. Каждый из блоков соединен тремя чувствительными кабелями с индукционной коробкой. Именно эти кабели и определяют приближение посторонних металлических предметов по локальным изменениям магнитного поля планеты, передавая соответствующий сигнал на пульт оператора.

Примечательно, что на эффективность функционирования аппаратуры «Горгоны» не оказывают заметного влияния изменения погодных условий и скорости подводных течений. Специально разработанный специалистами алгоритм позволяет отличать боевого водолаза или подводный беспилотник даже на фоне плывущего в попутном направлении океанического мусора. Непрерывная зона обнаружения «Горгоны», по информации некоторых источников, составляет полосу шириной около 250 метров на удалении до полукилометра от береговой линии.

В настоящее время основным средством обнаружения подводных диверсионных групп являются гидроакустические станции, смонтированные на плавучих буях. Они достаточно эффективно обнаруживают боевых пловцов на расстоянии до 500 метров, однако в прибрежной зоне функционирование передатчика станции может быть некорректным из-за сложного рельефа дна или недостаточной глубины. Кроме того, плавучие гидроакустические буи уязвимы при атаках с воздуха и сильных штормах.

В заключение следует отметить, что параллельно с разработкой атомной миниатюрной подводной лодки «Горгона» ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках еще одного проекта в интересах ВМФ – неатомной мини-подводной лодки семейства «Пиранья» (проект П-750Б). Лодку предполагается оснастить анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой, а ее возможностей хватит для доставки к месту проведения диверсионной операции десанта из шести боевых пловцов.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года