«Барретт» по программе «Орбитал»

Как готовят снайперов на Украине

На поставках летального оружия Украине сегодня зарабатывают все, кому не лень. Даже спустя семь лет после начала конфликта на юго-востоке анализ и обоснование необходимого для ВСУ вооружения целиком отданы на откуп западным кураторам Киева. Причем беспринципность оружейных баронов, для которых война – мать родная, и способ наживы на чужом горе поражают. Хотя бы тем, что вооружение поставляется формированиям, признанным террористическими организациями не только в России, но и в США.

Винтовка как инструмент провокаторов

Канадские бронетранспортеры «Спартан» в распоряжении полка «Азов», катера «Марк-6», от которых отказались ВМС США, для ВМСУ, а теперь и стрелковое оружие.

Основатель компании Barrett Firearms Manufacturing, бывший офицер Ронни Барретт прошел тернистый путь до небывалого успеха. Его самозарядную винтовку когда-то отказывались закупать в компании «Винчестер», но после получения патента на изобретение в 1987 году Барретт получил весьма крупный заказ от сухопутных войск Швеции.

В 1989 году шведы закупили 100 его винтовок М82А1, а в 1990-м 125 винтовок закупил Корпус морской пехоты США. В 1992 году последовал заказ на 300 винтовок от Корпуса морской пехоты и командования сил специальных операций.

Однако истинный Клондайк Барретт обнаружил на Украине. Удивительно, но именно там вдруг понадобилось ни много ни мало 3500 винтовок Барретта. Теперь его винтовки расходятся, как горячие пирожки. В столь очевидном коммерческом успехе не обошлось и без лоббистов.

Дело здесь и в навязываемой Украине новой тактике боя. Истощение противника методом ликвидации командного состава и выведения из строя небронированной или легкобронированной техники стало во главу угла после того, как в Вашингтоне поняли, что украинские ВСУ не особо рвутся в бой. Для того чтобы спровоцировать настоящую бойню, нужно больше провокаций.

Казус белли

В общей стратегии Вашингтона отдание Украины на заклание – идея фикс. В ней поставки летального оружия под видом учений выглядят вынужденной платой. Скрытые поставки призваны замаскировать масштабы оснащения ВСУ вооружением и техникой.

Снабжение и обучение отморозков националистических формирований диверсионному делу – тайна за семью печатями и одновременно секрет Полишинеля. Давно известно, что на полигонах в Старичах (Яворов), Урзуф (Мариуполь) и в 73-м морском центре сил спецопераций имени кошевого атамана Антона Головатого готовят боевиков для диверсионной войны. В том числе боевиков националистического полка «Азов», признанного террористической организацией не только в России, но и в США.

“Снайпер теперь не просто боец, а идеологически мотивированный боевик, для которого убить врага – личное желание, а не навязанная обязанность по воинско-учетной специальности”

Одно дело – продавать противотанковые ракетные комплексы Javelin или TOW-2 ВСУ, но совсем другое – осуществлять поставки оружия и техники напрямую националистам, которые зачастую не просто не подчиняются армейскому руководству, но и явно влияют на принятие оперативных планов на уровне штабов, трактовки оперативной обстановки и выбора тактики боя.

Хотя в выборе тактики боя, безусловно, угадывается более изощренная рука. Когда на передовой в распоряжении откровенных нацистов появляется автоматическое огнестрельное оружие калибра 12,7х99 миллиметров, а на складах полка «Азов» нет недостатка в боеприпасах и аксессуарах для снайперских винтовок «Барретт» от глушителей до прицелов, становится ясно – тактика выработана. И это тактика диверсионной и снайперской войны на истощение.

Украина, по данным Washington Post, уже получила партию самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 фирмы Barrett. Сумма контракта оценивается в 41,5 миллиона долларов. Это означает, что эти переделанные в версию 107 винтовки Barrett M82, предназначенные для стрельбы по противнику, находящемуся в укрытиях, и по небронированной технике, теперь в изобилии у боевиков.

Кто «пудрит мозги»

Окопная война и диверсионные мероприятия – это пока максимум, что вырисовывается из тактики боя, продвигаемого западными кураторами националистов. Но американцы и обслуживающие новую программу обучения рекрутов ВСУ английские и датские инструкторы все же рассчитывают на большее. Программа обучения снайперов и диверсантов «Орбитал» не случайно продлена до 2023 года.

«Запудрить мозги» пустопорожними обещаниями о немедленном приходе НАТО на помощь в случае эскалации конфликта в Донбассе украинским воякам пока не удалось. Националистов же соблазнить на безумие проще. Специфика психотипа у них иная. Им и внушать ничего не надо.

Теперь ставка на провокации, диверсии и антиматериальный снайпинг – снайперскую войну крупнокалиберными снайперскими винтовками. Казус белли, который должен будет привести к войне, в условиях так называемого гибкого планирования операций, может образоваться спонтанно.

Снайпер теперь не просто боец, а идеологически мотивированный боевик, для которого убить врага – личное желание, а не навязанная обязанность по воинско-учетной специальности. Ради этого вожделенного желания боевик должен выложиться на все сто.

Загвоздка лишь в том, что несмотря на подбор обучаемых рекрутов, в том числе по идеологическим тестам, вычисляющим мотивированность, английские инструкторы не учли, что винтовка «Барретт» тяжелее, например, СВД в три раза. С ней очень трудно передвигаться для смены позиции. Она требует особых навыков, тщательной маскировки. Не говоря уже о демаскирующем позицию снайпера очень громком звуке выстрела без глушителя. К тому же в противовес яворовским и урзуфским снайперам в ДНР и ЛНР готовят своих. И считают калибр 7,62 миллиметра наиболее эффективным.

Раньше такое мнение разделяли и в снайперских взводах ВСУ, но американцам очень захотелось продать Украине свои дорогие винтовки почти по 12 тысяч долларов за штуку. Теперь ВСУ и нацгвардия имеют 3500 снайперов с «Барреттами».

По мнению специалистов снайпинга, с которыми довелось пообщаться, ни один здравомыслящий снайпер не станет брать с собой на обстреливаемую огневую точку 50-й калибр (по американскому стандарту винтовка Barrett M107 зовется «пятидесяткой»). Ее вес – 13 килограммов. Длина с прикладом – полтора метра. Ползать с ней весьма некомфортно, ибо с боекомплектом и бронежилетом отягощение диверсанта-снайпера достигает 30 килограммов.

В распоряжении двух армейских корпусов ДНР и ЛНР, безусловно, тоже имеются крупнокалиберные снайперские винтовки, к примеру тульская «самозарядка» ОСВ-96. Она позволяет снайперу работать по целям на дальности до 1,8 километра, которая по этому показателю превосходит «Барретт». На средних дистанциях наша винтовка весьма эффективна также и против легкой бронетехники. В сложенном положении ОСВ-96 с дневным коллиматорным оптическим прицелом или прибором ночного видения по габаритам соответствует СВД (снайперской винтовке Драгунова). Она легко умещается в бронетехнике.

Хотя и здесь есть свое но. Ее вес тоже немал и составляет без прицела 12,9 килограмма. Но других минусов нет, только плюсы, которых гораздо больше. Так что вряд ли снайперы ДНР и ЛНР откажутся от проверенной винтовки СВД. А вот у украинских стрелков, похоже, скоро просто не останется выбора.

За них все решили закупщики в Министерстве обороны Украины и их визави в ВПК США. Они делают украинских снайперов фактически стационарными мишенями. Ничего удивительного, такая постановка вопроса для Вашингтона приемлема.

Сделать из сателлита мишень – давно продвигаемая политика США. Размещая элементы ПРО в Румынии и Польше, Вашингтон делает мишени из стран НАТО. Предоставляя свое оружие Украине, заокеанские оружейные магнаты и политики вызывают тем самым огонь на Киев. Ну а снайперы ВСУ и нацполка «Азов» – обычный расходник, который никто не воспринимает иначе, как приемлемые потери.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года