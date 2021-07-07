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Военно-промышленный курьер

В обход конвенции Монтре

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Источник изображения: Фото: seaforces.org

Две новые ВМБ на Украине позволят кораблям НАТО прописаться в Черном море

На тебе, Боже, что нам негоже. Эта украинская пословица очень хорошо иллюстрирует прошедшее недавно в Одессе событие, которое в Киеве назвали «шагом по усилению ВМС». По сообщению пресс-службы Министерства обороны Украины, 21 июня на борту британского ракетного эсминца Defender заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Речь в подписанном меморандуме идет о том, что на территории Украины силами Великобритании построят две военно-морские базы, которые формально будут считаться украинскими. Но это позволит военным кораблям НАТО обойти строгие правила конвенции Монтре и находиться в водах Черного моря более 21 дня. Еще один пункт управления флотом возводится в Очакове силами США.

Также в меморандуме говорится о «получении британских кораблей для ВМСУ». Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал с британской стороной меморандум, по которому Лондон должен поставить Киеву новейшее вооружение, современную технику, поможет в запуске линий по производству оборонной продукции и примет участие в строительстве объектов для нужд ВМС. Речь шла о передаче украинскому флоту двух новых тральщиков. На деле же все оказалось далеко не так. Поэтому, видимо, во время торжеств украинские военные скромно умолчали о классификации закупаемых британских кораблей.

“Оставшиеся девять тральщиков Лондон планировал утилизировать. Но тут, что называется, подвернулась Украина, готовая платить”

15 тральщиков британской постройки типа «Сэндаун» были приняты на вооружение королевских ВМС в начале 90-х годов. Единственным назначением кораблей этого типа является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Тральщики типа «Сэндаун» не имеют приспособлений для траления мин. Длина британского противоминного тральщика составляет 53 метра. Передвигается он при помощи двух дизельных двигателей, а также одного электрического для малошумного движения. Максимальная скорость тральщика – 13 узлов. Вооружение корабля состоит из пушки калибра 30 миллиметров и пулеметов.

По три таких корабля уже были проданы Саудовской Аравии и Эстонии. Эстонцы заплатили за три судна 800 миллионов крон (более 50 млн евро). Оставшиеся девять тральщиков ВМС Великобритании планировали в 2023–2024 годах утилизировать. Но тут, что называется, подвернулась Украина, готовая платить. И Лондон сделал как бы «широкий жест» – предоставляет Киеву кредит на покупку старых кораблей.

До того, как их передадут Украине, британские военные обещают провести ремонт и модернизацию тральщиков, обучить личный состав. Их ремонт и модернизация будут производиться также за счет Киева. Да и обучение личного состава также окажется не бесплатным. Так что дружба дружбой, а денежки для британцев тоже нелишние.

А на полученные от этой сделки деньги в Британии планируют построить для своих королевских ВМС два новых современных тральщика.


Валерий Громак, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Саудовская Аравия
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
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