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Газета.ru

"Непростая ситуация»: Путин переговорил с главами Таджикистана и Узбекистана

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Пограничники
Пограничники.
Источник изображения: Нозим Каландаров/ТАСС

Таджикистан мобилизует 20 тыс. военных из-за ситуации на границе с Афганистаном

После боев со сторонниками террористического движения "Талибан*" (запрещено в РФ) афганские военные вынуждены бежать в Таджикистан. На территорию республики уже перешли более тысячи военных армии Афганистана. В связи с напряженной ситуацией Москва подтвердила готовность оказать помощь Душанбе в случае проявления угрозы со стороны боевиков.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова оказать поддержку Душанбе "как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

Вместе с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном Путин по телефону обсудил ситуацию на границе республики.

"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне", - говорится на сайте Кремля.

Стороны подтвердили готовность продолжить укрепление отношений России и Таджикистана, договорившись о продолжении контактов на различных уровнях.

Ситуацию в приграничной зоне Путин обсудил и с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане. При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится на сайте Кремля.

Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана

На территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных, которые боролись со сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Подобные вынужденные случаи перехода военнослужащих Афганистана за последние две недели случались неоднократно.

По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, ситуация в северных районах Афганистана ухудшается. Он призвал помочь Таджикистану защитить свои южные границы. 1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил об обеспокоенности ситуацией в Афганистане. Члены ОДКБ призвали афганские политические силы продвигать мирное урегулирование конфликта.

Ситуация на границе азиатских стран обострилась после того, как США и их союзники вывели свои войска из Афганистана, которые боролись с террористами. В частности, иностранный контингент, который находился в Афганистане с 2001 года, покинул главную авиабазу - Баграм. В стране осталось небольшое число военных для охраны ключевых объектов.

После этого движение "Талибан" начало масштабное наступление на правительственные силы Афганистана, вытесняя их из страны. Власти объявили национальную мобилизацию и начали раздавать оружие добровольцам.

В качестве ответной меры на нестабильную ситуацию на границе с Афганистаном президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил главе Минобороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления пограничной зоны.

Кроме того, Минобороны и МВД должны усилить контроль за проявлениями терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Рахмон уже обсудил ситуацию с главой соседнего Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Во время телефонного разговора они оценили обстановку и высказали предложения по вопросам регионального взаимодействия.

ТАСС со ссылкой на СМИ Узбекистана сообщает, что на юге страны якобы разбит палаточный лагерь для беженцев из Афганистана. Ранее в республику уже поступали афганские пограничники и бойцы ополчения. Они были возвращены на родину. В МИД Узбекистана предупредили, что власти страны будут жестко пресекать любые попытки незаконного перехода.

Что это значит для России?

Россия и Таджикистан входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Согласно условиям союза, если для одного из членов возникает угроза безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета, другие страны-участницы «незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций». Кроме того, они договариваются о помощи, в том числе военной.

На территории Таджикистана присутствуют российские войска в составе 201-й военной базы. Она расположена в Душанбе и Бохтаре. Эта база является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Она будет там дислоцирована, как минимум, до 2042 года.

Милана Геликова

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