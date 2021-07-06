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Российская газета

"РГ" публикует закон о праве на госзащиту для военных и полицейских

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Здание МВД РФ
Здание МВД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Новый закон усилил гарантии государственной защиты людям, которые носят погоны.

Теперь специальные меры безопасности будут приниматься в отношении всех сотрудников МВД, Росгвардии, минобороны и СВР без дополнительных условий. Как возникла опасность, человек в погонах получит телохранителя из спецназа. Соответствующий закон публикует сегодня "РГ".

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по прежним нормам меры государственной защиты могут применяться к силовикам лишь в определенных законом случаях.

Например, если сотрудник непосредственно участвовал в специальных операциях.

Между тем к прокурорам, сотрудникам ФСБ, СКР, службы судебных приставов и ряда других ведомств и контрольно-надзорных органов меры государственной защиты до сих пор применяются без каких-либо дополнительных требований.

Принятый закон исправляет положение и повышает защитные гарантии абсолютно для всех людей в погонах.

"Военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов выполняют важные государственные задачи, и от эффективности их работы зависит общественная безопасность. При этом люди в погонах подвергают себя риску не только во время боевых операций или специальных заданий", - подчеркнул Владимир Груздев.

Новые нормы также предусматривают, что к личной охране, охране жилища и имущества сотрудников могут привлекаться войска Росгвардии. В первую очередь речь идет об ОМОНе и СОБРе.

В минобороны, по словам специалистов, защищать сотрудников, как военнослужащих, так и гражданских служащих, в случае необходимости будут специальные подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Этим же законом внесены поправки в закон о защите свидетелей. Они дают возможность менять номера телефонов и машин защищаемых свидетелей, потерпевших и иных участников уголовных процессов.

Также закон запрещает распространять сведения о силовиках, которые находятся под госзащитой. Сайты, содержащие сведения о них, теперь могут быть заблокированы в досудебном порядке.

Основанием для включения в Единый реестр запрещенных сайтов станет наличие сведений о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность.

Напомним, что, кроме того, недавно было введено наказание за распространение персональных данных силовиков. Личная жизнь людей в погонах - не тема для освещения в Сети.


Владислав Куликов

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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