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ТАСС

НПО им. Лавочкина и ИКИ РАН получили премию Гроссмана за "Спектр-РГ"

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"Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
"Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Также ее получил Институт внеземной физики Общества им. Макса Планка

ХИМКИ /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос), Институту космических исследований (ИКИ) РАН и Институту внеземной физики Общества им. Планка (Германия) присудили премию Марселя Гроссмана с формулировкой "за уникальные достижения в области изучения черных дыр, в том числе за очень точную карту в Х-диапазоне". Церемония награждения прошла онлайн.

"Выражаю признательность оргкомитету и Центру релятивистской астрофизики за признание нашей работы. Мы также выражаем признательность всем нашим партнерам, которые помогали создавать эту уникальную миссию", - сказал генеральный конструктор НПО им. Лавочкина Александр Ширшаков.

Премия имени Марселя Гроссмана - международная награда в области релятивистской астрофизики. Она названа в честь математика, жившего на рубеже XIX-XX веков, друга и соавтора Альберта Эйнштейна, помогавшего ему заложить основы теории относительности. Награда представляет собой скульптуру из серебра, которая изображает траектории частиц вблизи вращающейся черной дыры с метрикой Керра.

Космический телескоп "Спектр-РГ" был разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.

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Страны
Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Байконур
ОБСЕ
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