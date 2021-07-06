НПО им. Лавочкина и ИКИ РАН получили премию Гроссмана за "Спектр-РГ"

Также ее получил Институт внеземной физики Общества им. Макса Планка

ХИМКИ /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос), Институту космических исследований (ИКИ) РАН и Институту внеземной физики Общества им. Планка (Германия) присудили премию Марселя Гроссмана с формулировкой "за уникальные достижения в области изучения черных дыр, в том числе за очень точную карту в Х-диапазоне". Церемония награждения прошла онлайн.

"Выражаю признательность оргкомитету и Центру релятивистской астрофизики за признание нашей работы. Мы также выражаем признательность всем нашим партнерам, которые помогали создавать эту уникальную миссию", - сказал генеральный конструктор НПО им. Лавочкина Александр Ширшаков.

Премия имени Марселя Гроссмана - международная награда в области релятивистской астрофизики. Она названа в честь математика, жившего на рубеже XIX-XX веков, друга и соавтора Альберта Эйнштейна, помогавшего ему заложить основы теории относительности. Награда представляет собой скульптуру из серебра, которая изображает траектории частиц вблизи вращающейся черной дыры с метрикой Керра.

Космический телескоп "Спектр-РГ" был разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.