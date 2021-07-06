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Время электроники

Миллиардер из Индии пообещал миру водородно-электрический переворот

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Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее
Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее.
Источник изображения: Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани готовится произвести переворот в мировой промышленности, построив четыре гигантских завода по производству фотоэлектрических модулей, батарей, топливных элементов, а также электролизеров для получения водорода.

Все фабрики будут выпускать товары для экологичного бизнеса, больше всего планов заготовлено на развитие водородной энергетики, пишет Bloomberg.

Индийский миллиардер и основной владелец компании по нефтепереработке Reliance Industries Амбани собирается потратить десять миллиардов долларов на выпуск оборудования для нулевых выбросов углерода. В Индии построят четыре огромных завода по производству фотоэлектрических модулей, батарей, топливных элементов, а также электролизеров, необходимых для получения водорода.

По плану бизнесмена, новые фабрики смогут поставлять водород в мировых масштабах для отраслей, которые сложно поддаются декарбонизации. Например, для производства стали и цемента. Глобальные выбросы парниковых газов в этих двух секторах значительно выросли с середины прошлого века. Сталелитейные заводы с 2000 по 2015 год удвоили выбросы, загрязнение окружающей среды от производства цемента с 1950 года увеличилось в 20 раз.

Экологически чистый водород, например, может заменить уголь, который используют в доменных печах на заводах стали. Отойти от ископаемого топлива в цементном производстве также вполне допустимо. Повышенный спрос на возобновляемые источники энергии, в том числе водород, считает Амбани, будет стимулировать их использование и в генерации электричества.

О создании огромного водородного кластера в Великобритании недавно заявила и норвежская нефтяная компания Equinor. В планах энергогиганта втрое нарастить выпуск чистого газа, что позволит сделать полностью «зеленой» английскую электростанцию Keadby.

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Страны
Великобритания
Индия
Норвегия
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