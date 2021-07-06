Израильтяне первыми применили рой дронов в бою.

Армия обороны Израиля в мае провела более 30 операций с помощью роя дронов. По их данным, это первое применение роя беспилотников в бою. Как пишет New Scientist, беспилотники определяли местонахождение и атаковали боевиков «ХАМАС».

Технология объединения беспилотников в рои должна повысить шансы на успешную разведку хорошо защищенных объектов, снизить нагрузку на операторов и значительно уменьшить боевые потери. Американские военные уже испытывали рой из сотни дронов, а российские — программное обеспечение для объединения отдельных беспилотников в группы. Но о применении этой технологии в бою до недавнего времени не сообщалось.

В мае армия обороны Израиля провела более 30 операций с помощью роя дронов. По их данным, это первое применение роя беспилотников в бою. Дроны собирали разведданные, определяли местонахождение и атаковали боевиков «ХАМАС». Их первой целью была ракетная пусковая установка, спрятанная в оливковой роще.

По словам представителя армии обороны Израиля, всеми дронами управлял один оператор. Рядом с ним находился командующий, принимавший решения. Еще несколько солдат занимались распаковкой и зарядкой аппаратов. Израильские военные планируют не останавливаться на достигнутом и вооружить роями дронов различные сухопутные подразделения. СМИ утверждают, что рой дронов, впервые побывавший в бою, это квадрокоптеры разработки Elbit Systems, но представитель армии обороны страны этого не подтвердил.

Разрабатывать рои беспилотников помогает наблюдение за птицами и насекомыми, которые умеют летать, плыть или плыть в одном направлении, не сталкиваясь с препятствиями и друг с другом. Как поведение стай и роев в природе вдохновляет повышение автономности беспилотных аппаратов мы рассказали в материале «Летят перелетные дроны».

Василиса Чернявцева