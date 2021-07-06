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Новые российские процессоры «Байкал» перейдут на техпроцессы вплоть до 6 нм

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Процессор «Байкал»
Процессор «Байкал».
Источник изображения: industry-hunter.com

Сейчас CPU компании производятся по нормам 28 нм

Российская компания «Байкал Электроникс», известная процессорами собственной разработки, вложит 23 млрд рублей в расширение продуктовой линейки. 

Как сообщает источник, к 2025 году объёмы производства вырастут до 600 тысяч CPU. Для сравнения, по итогам текущего года компания намерена продать 130 тысяч процессоров. Правда, эксперты отмечают, что компания может столкнуться с недостатком производственных мощностей TSMC, которая и будет производить процессоры. 

В грядущей линейке CPU будут модели Baikal M2 для настольных ПК, Baikal L для ноутбуков и планшетов, а также Baikal S2, нацеленные на серверы, суперкомпьютеры и системы хранения данных. Что важно, новинки будут производиться по техпроцессам от 6 до 12 нм вместо нынешних 28 нм.  

Оговариваемые CPU будут опираться на архитектуру Armv9, но компания также рассматривает возможность разработки решений на архитектуре RISC-V.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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