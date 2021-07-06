Коммерческие спутники зафиксировали строительство более 100 новых ракетных шахт в Китае

Шахты МБР в Китае

В пустыне на северо-западе Китая в районе города Юмень коммерческие спутники США зафиксировали строительство около 120 шахт МБР. По оценкам экспертов, это может означать резкое увеличение ракетно-ядерного потенциала КНР.

Точное количество размещаемых МБР неизвестно, однако их может оказаться гораздо меньше, чем предполагается. Не исключено, что часть строящихся шахт останутся пустыми, чтобы ввести вероятного противника в заблуждение.

Шахты МБР в Китае

По мнению директора Программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии Джефри Льюиса, общее количество строящихся на сегодняшний день в Китае ракетных шахт составляет около 145. Поднебесная расширяет свои ядерные силы в качестве сдерживающего фактора, что поможет оправиться от первого удара США, нанести ответный удар и гарантированно преодолеть американскую ПРО в случае военного конфликта. В интервью изданию Post Льюис предположил, что строящиеся шахты предназначены для китайских МБР DF-41, способных нести несколько боеголовок с дальностью поражения почти 15 000 км. Этого вполне достаточно для нанесения ядерных ударов по континентальной части США.