Экс-начальник управления Минобороны РФ считает успехи талибов в Афганистане угрозой

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Продвижение талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) в Афганистане представляет серьезную опасность для России и стран Центральной Азии, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Я не вижу ничего хорошего в том, что к власти в Афганистане придёт "Талибан", - сказал Ивашов, в прошлом - начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

"Это очень серьезная угроза и для России, и для стран Центральной Азии. Это очаг терроризма и нестабильности, наркотрафик. Талибы усилились боевиками других террористических организаций", - сообщил он.

"С лидерами талибов надо устанавливать контакты, думаю, что спецслужбы этим занимаются. Но надеяться на то, что талибы будут нам друзьями, не приходится. Надо узнавать их намерения и формировать некие сдерживающие факторы", - сказал Ивашов.

"Россия вряд ли вернет пограничников на таджикско-афганскую границу. И это не решило бы проблему наркотрафика и проникновения террористических групп. Граница Туркменистана остается практически открытой, у них людей не хватает, чтобы ее охранять", - сообщил он.

По словам Ивашова, в Таджикистане действует российская 201-ая военная база, но "она удерживает только одно направление".

"Я думаю, неслучайно президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел 9 мая в Москву на парад. Вероятно, ситуация в Афганистане очень сильно беспокоит Рахмона. Видимо, он прилетал не столько на парад, сколько просить Россию оказать помощь", - сказал Ивашов.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и нередко - теснят правительственные силы.

В последние недели талибы значительно активизировали военную деятельность на севере Афганистана.

Как сообщили накануне пакистанские СМИ, за 24 часа талибы взяли под контроль еще 13 районов Афганистана. Часть районов афганская армия сдает талибам без боя. По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

Сообщается также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом были вынуждены перейти на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Афганистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).