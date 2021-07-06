Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин примет участие в совещании по авиационной тематике, которое пройдет 20 июля в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Об этом сообщил в понедельник, 5 июля, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Двадцатого июля планируется серьезное совещание на МАКСе вместе с президентом», — отметил Борисов на совещании в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

В конце прошлого месяца стало известно, что «Рособоронэкспорт», входящий в состав «Ростеха», продемонстрирует на МАКС-2021 новейшие транспортные самолеты Ил-112В и Ил-114-300.

В пресс-службе компании уточнили, что в этом году пригласили на мероприятие более 120 делегаций из 65 стран мира.

Кроме этого, на авиасалоне представят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.