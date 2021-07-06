Британцы помогут Японии с истребителем нового поколения

Япония медленно, но уверенно движется к созданию собственного истребителя нового поколения. Вчера, 4 июля, информационное агентство Asahi сообщила о том, что компании Rolls-Royce и IHI Corporation объявили о партнёрстве в создании двигателя для самолёта FX.

По неофициальной информации, партнёры не только разработают новый двигатель для перспективного истребителя, но и будут предлагать его на экспорт. Такой подход должен ускорить и удешевить создание реактивного двигателя.

Рендер перспективного японского истребителя Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Программа разработки перспективного истребителя, ранее известного как Future Fighter и F-3, позже была официально переименована в FX. Проект разработки FX рассчитан на пятнадцать лет и будет стоить порядка $15 млрд. Ранее в Японии уже построили и испытали демонстратор технологий для истребителя нового поколения под названием ATD-X Shinshin, также известный как Mitsubishi X-2.