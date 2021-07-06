Ремонт Ил-96 для СЛО "Россия" могут развернуть во Внуково

Построенный на Воронежском авиационном заводе - ПАО "ВАСО" для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96024 (на снимке заретуширован; серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) в первом полете. Воронеж, 09.04.2021.

Воронеж. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Сервис и ремонт правительственных Ил-96 специального летного отряда (СЛО) "Россия" может быть организован во Внуково, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Очень важный вопрос, как вы будете организовывать в интересах своего основного заказчика - СЛО "Россия" - сервисные и ремонтные работы. Вопрос непростой, связан с подготовкой инфраструктуры. Прозвучали мнения, что лучше переносить во Внуково задачи по ремонту. Может быть и так", - сказал он в понедельник на совещании на авиастроительном предприятии в Воронеже - Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

Борисов сообщил, что ВАСО будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года.

"Я считаю, что самые тяжелые времена для завода пройдены. Еще три года назад мы гадали, что сделать с ВАСО. Сегодня, по-моему, такие вопросы не стоят на повестке дня. Программы определены. По крайней мере на 10 лет объемы заказов по 96-й машине [Ил-96] проглядывается", - сказал он.

Ил-96 - широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Он считается одним из самых надежных пассажирских самолетов в своем классе - с начала эксплуатации с этими машинами не произошло ни одной аварии, которая привела бы к человеческим жертвам.

В настоящее время воздушное судно эксплуатируется специальным летным отрядом (СЛО) "Россия", в состав которого входит и президентский борт. С 1996 года российские лидеры летают на Ил-96-300ПУ - модификации лайнера, созданной специально для главы государства.