Войти
Интерфакс-АВН

Ремонт Ил-96 для СЛО "Россия" могут развернуть во Внуково

595
0
0
Построенный на Воронежском авиационном заводе - ПАО "ВАСО" для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96024 (на снимке
Построенный на Воронежском авиационном заводе - ПАО "ВАСО" для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96024 (на снимке заретуширован; серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) в первом полете. Воронеж, 09.04.2021.
Источник изображения: ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Воронеж. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Сервис и ремонт правительственных Ил-96 специального летного отряда (СЛО) "Россия" может быть организован во Внуково, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Очень важный вопрос, как вы будете организовывать в интересах своего основного заказчика - СЛО "Россия" - сервисные и ремонтные работы. Вопрос непростой, связан с подготовкой инфраструктуры. Прозвучали мнения, что лучше переносить во Внуково задачи по ремонту. Может быть и так", - сказал он в понедельник на совещании на авиастроительном предприятии в Воронеже - Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

Борисов сообщил, что ВАСО будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года.

"Я считаю, что самые тяжелые времена для завода пройдены. Еще три года назад мы гадали, что сделать с ВАСО. Сегодня, по-моему, такие вопросы не стоят на повестке дня. Программы определены. По крайней мере на 10 лет объемы заказов по 96-й машине [Ил-96] проглядывается", - сказал он.

Ил-96 - широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Он считается одним из самых надежных пассажирских самолетов в своем классе - с начала эксплуатации с этими машинами не произошло ни одной аварии, которая привела бы к человеческим жертвам.

В настоящее время воздушное судно эксплуатируется специальным летным отрядом (СЛО) "Россия", в состав которого входит и президентский борт. С 1996 года российские лидеры летают на Ил-96-300ПУ - модификации лайнера, созданной специально для главы государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-96
Компании
ВАСО
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
28.06.2017
Вместе с Ан-148 воронежский авиазавод рискует потерять половину выручки
24.08.2016
"Наши самолеты сегодня востребованы как гражданскими авиаперевозчиками, так и Вооруженными силами"
21.07.2016
ОАК намерена прекратить производство Ан-148 с 2018 года
07.07.2016
Минобороны в 2016 году получит "самолет судного дня" на базе Ил-96-400
16.03.2016
«Порой они возвращаются» - Ил-96-400М
27.03.2015
Юрий Борисов: потребность Минобороны в Ил-112В составляет не менее 35 ед.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:01
  • 8
Палубная авиация против ЗРС
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 16:41
  • 11
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО
  • 06.07 10:28
  • 1
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым
  • 06.07 08:37
  • 1
Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
  • 06.07 01:37
  • 2
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 06.07 00:52
  • 37
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 21:26
  • 8
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 05.07 18:24
  • 1
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 05.07 17:21
  • 823
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане