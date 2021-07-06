Невообразимая дальность стрельбы в движении: как повысили «Тайфуна-ВДВ»

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» получил уникальную 30-мм пушку

Десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» получил модернизированный боевой модуль с 30-мм пушкой с улучшенными тактико-техническими характеристиками. «Газета.Ru» разбиралась в преимуществах нового вооружения бронемашины.

«На нем (десантируемом бронеавтомобиле «Тайфун-ВДВ». - "Газета.Ru") стоит 30-мм пушка - это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4 . Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а, может, даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы, и, что самое главное, делает это в движении», - заявил РИА «Новости» главный конструктор предприятия-разработчика АО «Ремдизель» Игорь Захарович.

Точные характеристики пушки не разглашаются, однако представитель «Ремдизеля» уточнил, что она стреляет значительно дальше другого вооружения такого класса, в том числе орудия 2А42, максимальная дальностью попадания которого составляет 4 тыс. м.

Боевой модуль, по словам Захаровича, специалисты предприятия-разработчика (ЦНИИ «Буревестник») фактически создавали заново.

«Дело тут даже не в пушке как таковой. Здесь мы видим унификацию по автоматическому скорострельному малокалиберному орудию для ВДВ», - говорит «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. При этом сама по себе пушка, по его мнению, не слишком отличается от обычной 30-мм 2А42, которая стояла на БМП-2, БМД-3, модернизированных БМД-2.

Однако главное, подчеркивает эксперт, в том, что на вооружение ВДВ поступает защищенный колесный бронированный автомобиль, который вооружен не просто пулеметом, а боевым модулем с пушкой.

«Он может поражать большинство легкобронированных целей на поле боя и оказывать огневую поддержку войскам. Плюс ко всему, это все на колесах и с высокой степенью защищенности», - добавил он.

Стоит отметить, что в настоящее время, насколько известно, на российскую бронетехнику (корабли, ЗРК, вертолеты) устанавливаются 30-мм пушки 2А28, 2А42, 2А72 производственного объединения Туламашзавод.

К примеру, пушка 2А72 монтируется на боевые машины БМП-3, БМД-4, БТР-82А, БТР-80А, БРМ-3К. Она предназначена для подавления или поражения танкоопасной живой силы на дальностях до 1,5 тыс. м, поражения слабо бронированных целей на дальностях до 2 тыс. м, а также для борьбы с вертолетами на дальностях до 4 тыс. м.

В новых же «Тайфунах» основной особенностью создаваемых модулей становится не артиллерийская, стреляющая часть, а гибкая, в зависимости от запросов заказчика (в данном случае ВДВ) комбинация средств поражения в боевых модулях и башенных установках, а также оптоэлектроника,

которая обеспечивает, прежде всего, увеличение досягаемости для точного выстрела, быструю и правильную реакцию на появление цели и ее гарантированное поражение на больших дальностях по сравнению с модулями старого поколения, считает главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев.

«Это абсолютно современный модуль, один из многих, создаваемых сейчас в нашей стране и уже эксплуатируемый на самых разных видах техники. Основных плюсов у него два - увеличение дальности эффективной стрельбы и скорость реакции, то есть скорость гарантированного поражения цели», - говорит эксперт «Газете.Ru».

Другим «козырем» машины «Тайфун-ВДВ» является ее скорость, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«Попробуй попади в нее, когда она едет на скорости 60 км/час по пересеченной местности. Так что подвижность и маневренность - большой плюс этой машины», - говорит он.

Более того, Пухов уверен в серьезных экспортных перспективах «Тайфуна» - «особенно с 30-мм пушкой».

Новый колесный броневик для Воздушно-десантных войск разрабатывался еще с 2015 года. Как писал портал «Военное обозрение», целью проекта было создание многоцелевой бронемашины, способной перевозить людей и грузы, а также нести разнообразное вооружение. Бронеавтомобиль должен был соответствовать требованиям парашютного десантирования. В перспективе такой образец мог бы стать одной из платформ для строительства новой техники ВДВ.

Впервые опытный броневик под названием К-4386 «Тайфун-ВДВ» показали в 2017 году. Он был создан на базе разработанной АО «Ремдизель» (Набережные Челны) защищенной платформы с колесной формулой 4×4 «КамАЗ-4386» (К-4386).

Особенность машин семейства «Тайфун» заключается в усиленной противоминной защите, большом дорожном просвете и V-образном днище, которое рассеивает энергию взрыва и улучшает защиту экипажа от осколков.

«Тайфун-ВДВ» получил однообъемный бронекорпус с комбинированной защитой, соответствующей 5-му классу ГОСТ Р 50963-96. Обеспечена защита от взрыва 6 кг тротила под колесом или 4 кг под днищем. В конструкции предусматриваются все основные средства и методы защиты экипажа от негативного влияния взрыва. В частности, экипаж и десант размещаются в энергопоглощающих креслах.

Броневик оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 л.с. и автоматической коробкой передач. Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Максимальная скорость машины достигает 100 км/ч, запас хода - 1200 км, вместимость - 7 человек. Боевая масса броневика в базовой конфигурации составляет 13,5 т.

Как сообщает разработчик «Тайфуна-ВДВ», боевая бронированная машина может «перевозить личный состав и грузы, обеспечивая высокий уровень защищенности».

Изначально предполагалась возможность установки на крыше бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» открытой турели с крупнокалиберным пулеметом (калибра 12,7 или 14,5 мм). Также не исключался монтаж автоматического гранатомета.

Позже сообщалось, что на испытания вышел броневик К-4386 с пушечно-пулеметным боевым модулем БМ-30-Д. Это изделие представляет собой закрытую башню с 30-мм пушкой 2А42 и пулеметом ПКТМ. Поиск целей и управление огнем осуществляется при помощи полноценного блока оптико-электронной аппаратуры. Дистанционно управляемый боевой модуль БМ-30-Д полностью монтируется за пределами бронекорпуса «Тайфуна-ВДВ» и не отнимает внутренние объемы машины.

И вот теперь «Тайфун-ВДВ» получает модернизированный (полностью переделанный, как утверждают в АО «Ремдизель») боевой модуль с новой 30-мм пушкой.

На базе «Тайфуна-ВДВ» создано уже немало боевых машин различного назначения.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» демонстрировали опытный образец самоходного 82-мм миномета 2С41 «Дрок», построенный на базе «Тайфуна-ВДВ». Минометный комплекс перевозит боекомплект из 60 выстрелов и оснащен способен развивать скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Вооружение контролируется цифровыми средствами с дистанционным управлением. 82-мм миномет обеспечивает стрельбу на дальность до 6 км.

Еще одна модификация - «Тайфун-ПВО» - впервые была продемонстрирована во время парада Победы на Красной площади 9 мая 2021 года.

В этой разработке в кооперации с предприятием «Ремдизель» участвует Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

В экипаже «Тайфун-ПВО» пять человек: механик-водитель, командир, стрелок-пулеметчик и два стрелка-зенитчика. В отделении для стрелков размещаются переносные зенитные ракетные комплексы типа «Игла», «Игла-С», «Верба», пусковые установки, источники питания, радиолокационные запросчики для опознавания наземных и воздушных целей.

По мнению российских экспертов, «Тайфун-ВДВ» станет одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своем классе в мире. Поставки подобной техники значительно увеличат боевые и оперативные возможности воздушно-десантных войск.

Михаил Ходаренок