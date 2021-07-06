Запуск модуля «Наука» к МКС отложен

Дата запуска российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) пока не определена. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Дата запуска МЛМ «Наука» будет определена после заседания технического руководства, которое намечено на 6 июля», — сказали в пресс-службе.

Ранее в этот же день «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли сообщило, что запуск модуля к МКС перенесен с 15 июля на 21 июля, а стыковка его со станцией намечена на 29 июля. По данным агентства, 1 июля на модуле было обнаружено «замечание» во время подготовки к запуску на Байконуре. Он был возвращен с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблем.

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин 29 июня в своем Telegram-канале сообщал, что модуль готов к отправке на заправочно-нейтрализационную станцию.

В начале июня российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на МКС совершили первый выход в открытый космос в этом году. В ходе выхода космонавты совместили ресурсные работы, космические эксперименты и подготовку МКС к приему многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что новый российский модуль станции позволит проводить эксперименты в открытом космосе и даст дополнительную каюту для космонавта. Так, появится порядка 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля, что позволит проводить эксперименты в открытом космосе прямо с борта МКС.

Также за счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

Запуск модуля планировался на май 2020 года. В декабре 2019-го глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о возможном переносе на 2021 год. В феврале 2020-го гендиректор Центра им. М.В. Хруничева, изготовившего модуль, Алексей Варочко отмечал, что отправить модуль на космодром планируется 19 марта.

В июле 2020 года Рогозин рассказал, что «Науку» запустят к МКС в апреле 2021 года. В настоящее время сроком запуска названо лето 2021-го.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».