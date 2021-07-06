Британцы создадут робота, вооруженного гаубицей

Великобритания может вооружиться беспилотной самоходной артиллерийской установкой. Комплекс рассматривают как альтернативу устаревающей системе L118.

Беспилотные технологии находят все более широкое применение на поле боя. Как стало известно, в будущем британцы могут получить беспилотную САУ.

Министерство обороны Великобритании рассматривает беспилотные самоходки, которые могут иметь автономные возможности, в качестве потенциальной замены для 105-миллиметровой гаубицы L118. Последнюю приняли на вооружение армии в 1972 году. Максимальная дальность ее стрельбы превышает 17 километров.

Концепт беспилотной самоходной артиллерийской установки имеет четыре колеса. Возможно, она получит гибридный двигатель.

A spot of info on the UK dstl pre-concept phase analysis of a Lightweight Fire Platform (LFP) in the Close Support Artillery workstream, considering unmanned successors to the 105 mm L118 Light Gun. #artillerytwitter pic.twitter.com/d9KW9UX1Nb - Jon Hawkes (@JonHawkes275) July 2, 2021

Концепт беспилотной САУ / ©twitter

Представленный облик беспилотной САУ — условный: до момента появления самоходки «в железе» он может не раз претерпеть изменения.

В январе стало известно, что европейская компания Milrem Robotics начала тесты прототипа беспилотной гусеничной наземной платформы Type-X. На ее базе могут создать полноценную боевую машину.

В свою очередь, в России еще несколько лет назад представили облик семейства беспилотных боевых машин, включая концепт танка.