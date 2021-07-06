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Naked Science

Британцы создадут робота, вооруженного гаубицей

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Источник изображения: naked-science.ru

Великобритания может вооружиться беспилотной самоходной артиллерийской установкой. Комплекс рассматривают как альтернативу устаревающей системе L118.

Беспилотные технологии находят все более широкое применение на поле боя. Как стало известно, в будущем британцы могут получить беспилотную САУ.

Министерство обороны Великобритании рассматривает беспилотные самоходки, которые могут иметь автономные возможности, в качестве потенциальной замены для 105-миллиметровой гаубицы L118. Последнюю приняли на вооружение армии в 1972 году. Максимальная дальность ее стрельбы превышает 17 километров.

Концепт беспилотной самоходной артиллерийской установки имеет четыре колеса. Возможно, она получит гибридный двигатель.


Концепт беспилотной САУ / ©twitter

Представленный облик беспилотной САУ — условный: до момента появления самоходки «в железе» он может не раз претерпеть изменения.

В январе стало известно, что европейская компания Milrem Robotics начала тесты прототипа беспилотной гусеничной наземной платформы Type-X. На ее базе могут создать полноценную боевую машину.

В свою очередь, в России еще несколько лет назад представили облик семейства беспилотных боевых машин, включая концепт танка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Робот
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