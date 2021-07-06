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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 45-й катер класса "Сентинел"

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Катер быстрого реагирования FRC (Fast Response Cutter). Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 5 июля. Компания Bollinger Shipyards 1 июля объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 45-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1145) "Эмлен Таннелл" (Emlen Tunnell).

Это 168-й катер, который Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. "Эмлен Таннелл" станет четвертым из шести катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Манаме (Бахрейн), где заменят патрульные катера класса "Айленд". Катера будут применяться в составе Патрульных сил Юго-Западной Азии (формирование Береговой охраны США, размещенное в Манаме, Бахрейн).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного катера серии FRC был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Страны
Бахрейн
Нидерланды
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
Sentinel
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