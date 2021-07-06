Керченский пролив будет блокировать Росгвардия Путина: как на это может ответить Украина (Defense Express, Украина)

На Украине продолжают бряцать оружием. Некоторые горячие головы предлагают поднимать градус противостояния с Россией и ни много ни мало топить российские военные катера в случае «провокаций ФСБ на Азове». Речь идет о применении Украиной не только бронированных катеров, но и авиации. Правда, чем закончился один поход МБАКов через Керченский пролив, хорошо известно.

Наше государство также способно поднять "градус противостояния", то есть - в придачу к МБАКам (Малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза-М") предназначенный для охраны и обороны пунктов базирования (портов) и морских (речных) коммуникаций в пределах территориального моря - прим.перев.), нацелить на российские катера боевые вертолеты.

В минувшую пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии которому российская Росгвардия получила от "властелина Кремля" право блокировать акваторию Керченского пролива под предлогом охраны "Крымского моста".

Если вдаваться в юридическую казуистику страны-агрессора, то получается, что структура-правопреемник ОМОНа имела право проводить "оцепление" территории только во время массовых мероприятий или же для проведения "антитеррористических операций" на суше.

А вот при действиях в морской акватории - Росгвардия таких полномочий не имела, хотя бригада специального назначения этой структуры по охране "Крымского моста" "встала на боевое дежурство" еще летом 2020 года.

Почему Кремль решил ввести Росгвардию на блокирование Керченского пролива? Очевидно, что блокирование этой акватории силами "только" береговой охраны ФСБ перестало давать нужный для РФ эффект.

Таким эффектом при блокаде Азова было падение перевалки грузов в украинских портах Азовского моря - Бердянске и Мариуполе.

Но в 2020 году, как говорят, "тренд переломился": впервые с 2017 года перевалка грузов в порту Бердянска выросла на 3,7% или до 2,15 миллиона тонн, в порту Мариуполя - выросла на 8,4% или до 7,03 миллионов тонн.

По итогам пяти месяцев 2021 года ситуация несколько изменилась: перевалка грузов в порту Мариуполя выросла на 7,8% или 2,9 миллиона тонн, а вот перевалка грузов в порту Бердянска - "просела" на 46% или до 463 тысяч тонн.

Правда, здесь ситуация по Бердянску зависела уже исключительно от внутреннего украинского контекста: фермеры Приазовья сбавили темпы вывоза зерна.

Если же опираться на статистику администрации морских портов Украины, то получается, что вопреки силовому присутствию россиян, гражданские суда в порты нашего Азова стали ходить интенсивнее.

Например, если в мае 2020 года Бердянск принял девять судов, то в мае 2021 года - одиннадцать. Если в мае 2020 года Мариуполь принял сорок одно судно, то в мае 2021 года - пятьдесят шесть.

У Росгвардии в оккупированном Крыму имеется свой флот катеров, и его "ядро" - это четыре противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок" и четыре десантных катера проекта 02510 "БК-16" (катера такого же типа имеет и Черноморский флот РФ на захваченном полуострове).

Стоит напомнить характеристики этих катеров.

"Грачонок":

водоизмещение - 140 тонн;

длина корпуса - 31 метров;

полная скорость хода - 23 узла;

дальность и автономность - 200 миль, 5 суток;

экипаж - 6 человек + 14 человек десанта;

вооружение - пулемет 14,5 мм, два противодиверсионных гранатомета, 4 ракеты к ПЗРК "Игла" или "Верба".

Катер "БК-16"

водоизмещение - 13 тонн;

длина корпуса - 17 метров;

скорость и дальность хода - до 42 узлов, 400 миль;

экипаж - 2 человека и 19 бойцов десанта;

вооружение - 1 пулемет калибром 12,7 мм или 40-мм автоматический гранатомет, 4 пулемета 7,62 мм, ПЗРК "Игла" или "Верба".

Очевидно, что здесь РФ поднимает "градус противостояния": похоже, в Кремле рассчитывают, что если Керченский пролив будут "оцеплять" на военных катерах вооруженные ОМОНовцы, то это будет оказывать психологический эффект на судовладельцев и экспортеров, у которых снова появятся проблемы с фрахтом флота для вывоза своей металлургии и агропродукции из портов украинского Азова.

Но здесь и наши Вооруженные силы и другие силовые структуры способны поднять "градус противостояния". Как уже показывает практика, чтобы останавливать провокации кораблей ФСБ на Азове, экипажам наших МБАКов было достаточно пригрозить открыть огонь на поражение из бортовых 20-мм артустановок.

Теперь, похоже, будем угрожать применением авиации. Для начала, малоразмерная надводная цель типа катера "Грачонок" или катера "БК-16" - вполне "по зубам" для беспилотных комплексов Bayraktar TB2, которые вооружены управляемыми авиабомбами MAM-L. Как такого рода оружие применять против противника на море - ВМС Турции отработали в марте этого года.

Вполне возможно, что наши Вооруженные силы решат не расточать Bayraktar TB2 на такую цель, как катера Росгвардии, тем более, что "в запасе" есть вертолеты Морской авиации ВМСУ или же армейской авиации сухопутных войск.

Например, Defense Express рассказывал, что двадцать третьего апреля этого года вертолеты Ми-14 ВМС Украины провели учения по поражению авиационными бомбами надводных целей.

Морские авиаторы отработали маневр по преодолению ПВО условного противника, выход на боевую цель, поиск и уничтожение надводных целей методом практического бомбометания.

И такой сценарий вполне может пригодиться нашей авиации при действиях в Азовском регионе.

И еще - второго июня этого года Вооруженные силы Украины, когда проводили учения по отражению возможного десанта противника, отработали совместную атаку армейских вертолетов и МБАКов на десантные корабли условного противника.

Иван Киричевский