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«Зачем?»: украинская армия столкнулась с критикой за то, что заставила женщин маршировать на каблуках (The New York Times, США)

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Подготовка военнослужащих к параду 24 августа
Подготовка военнослужащих к параду 24 августа.
Источник изображения: © Министерство обороны Украины | Перейти в фотобанк

Женщины, как и мужчины, на боле боя сражаются в берцах. Но украинских женщин-курсантов заставили репетировать парад ко Дню независимости Украины в туфлях на каблуках. Недавно опубликованные минобороны Украины фотографии, рассказывающие о подготовке к мероприятию, вызвали широкую критику.

На официальных фотографиях, нацеленных показать новое поколение украинской армии, десятки женщин-курсантов маршируют в камуфляжной форме и высоких каблуках в преддверии запланированного на следующий месяц парада, посвященного 30-летней годовщине независимости страны.

Однако после полученной на этой неделе бурной реакции законодателей, демонстрации перед министерством обороны и скептицизма самих курсантов, украинская армия изменила свою позицию относительно обуви, признав, что на каблуках маршировать сложно.

"Шагая в жару по нашим дорогам, военные рискуют получить травмы, повредить лодыжки и даже натереть ступни, - написала в Фейсбуке Инна Совсун, законодатель от оппозиции. - Зачем? Чтобы воплотить чьи-то стереотипы о единственной роли женщины как красивой куклы?"

На Украине фотографии вызвали широкие споры об адекватности женского обмундирования в украинской армии и более широкой неспособности лучше интегрировать женщин в вооруженные силы, несмотря на совершенные в последние годы позитивные изменения.

Совсун высмеяла репетиции на каблуках, назвав их "вредными" и "идиотскими".

Каблуки являются частью парадной формы женщин-курсантов, которую положено носить на официальных мероприятиях, но с полевой формой их не носят.

Мария Берлинская, активистка, выступающая за усиление гендерного равенства в вооруженных силах, считает, что целью парада должна быть демонстрация военного потенциала армии, а вид солдат на каблуках говорит об обратном.

"Женщины, как и мужчины, сражаются в берцах, - написала Берлинская в Фейсбуке. - Во время войны многие из наших девушек погибли на поле боя в военной форме".

Женщины получили возможность служить в украинских вооруженных силах с 1993 года, а в 2018 году в армии для них появилось множество боевых должностей, в том числе наводчик бронемашины, снайпер и пехотный командир.

Сегодня в армии служит около 31 тысячи женщин, они составляют более 15% вооруженных сил Украины. По данным военных, с 2014 года эта цифра выросла более чем вдвое, поскольку Украина ведет многолетнюю войну против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке страны.

Однако женщины сталкиваются с сексуальными посягательствами и домогательствами. Исследователи показали, что женщин подвергают гендерной дискриминации и оставляют на низкооплачиваемых должностях низкого ранга.

Исследование ООН о службе женщин в украинской армии, опубликованное в 2016 году, обнаружило, что женщины вынуждены носить мужскую форму и обувь или приобретать нужную самостоятельно, кроме того, им не предоставляют предметы женской гигиены.

"У меня сложилось впечатление, что женщин в армии нет", - сказала одна из женщин-респондентов в ходе исследования "Невидимый батальон" (The Invisible Battalion).

"Каждый мужчина из тех, кого я встретила в батальоне, сказал мне, что я должна сидеть дома и рожать детей", - рассказала другая женщина.

Анна Квит, киевский эксперт по гендерному равенству и соавтор исследования, рассказала, что положение женщин с момента публикации работы улучшилось. Однако, по её словам, женщины до сих пор сталкиваются с недостаточным признанием, дискриминацией и неподходящими одеждой и обувью.

По мнению Квит, фотография, на которой изображено соединение, состоящие полностью из женщин, также посылает неверный сигнал. Оно показывает женщин изолированными в армии, сегрегированными от мужчин.

"Помимо каблуков, это абсолютно нелепо и идет вразрез с обещаниями Украины интегрировать женщин в военный сектор и продвигать гендерное равенство", - говорит Квит.

В пятницу Министерство обороны Украины написало в Фейсбуке, что в других странах женщины-военнослужащие также носят каблуки, а форма одежды определяется официальным указом 2017 года.

Однако в субботу министр обороны Андрей Таран во время встречи с курсантами сказал, что "улучшенная" и "эргономичная" обувь будет доступна "в кратчайшие сроки".

"Женщинам-военнослужащим просто неудобно ходить в такой обуви", - сообщил министр обороны в опубликованном после встречи пресс-релизе.

Появились и новые фотографии: в этот раз женщины в ботинках.


Элиан Пелтьер (Elian Peltier), Мария Вареникова (Maria Varenikova)

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