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Российская газета

Неудачный украинский танк "Объект 478ДУ" решили восстановить

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Источник изображения: rg.ru

На Украине вспомнили о своей давней разработке - версии советского танка Т-80УД, обозначавшейся "Объект 478ДУ". Фотографии этой почти уже всеми забытой, выпущенной в единственном экземпляре боевой машины появились в Сети.

Она была собрана в первой половине 90-х годов. Дело в том, что опорные катки для выпускаемой в Харькове техники поставлялись из России, поэтому разработчики предприняли попытку заменить их на те, что ранее использовались на Т-64, производство которых прекратилось еще в 1987 году. Как известно, они обладают меньшими размерами и не имеют применяемой в бандажах специальной резины, ставшей дефицитом на Украине

"Объект 478ДУ" по сравнению с базовым образцом стал легче почти на 2000 кг, в результате немного возросла максимальная скорость. В остальном он практическим ничем не отличался от "восьмидесятых", изготовлявшихся для Советской армии.

Этот танк участвовал в испытаниях, проводившихся в Пакистане, там выявились проблемы с надежностью ходовой части - сильно грелись подшипники.

Поэтому министерство обороны этой страны для закупок предпочло доработанные Т-80УД, которые эксплуатируются у них до сих пор.

Опытный образец долгое время ржавел в одном из отстойников военной техники. Сейчас его перетащили в цех ремонтного предприятия. Что с ним собираются сделать - пока неясно, возможно, подготовят для отправки в музей.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
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